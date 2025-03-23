Di seguito il comunicato:

“Al Bifest verranno proiettati numerosi corti, un genere che sta diventando sempre più popolare. Sono tutti molto interessanti. Ce n’è uno a cui mi legano ragioni personali, ma anche storiche: quello dedicato ad Antonio Montinaro e a sua madre. Antonio Montinaro era il capo scorta di Giovanni Falcone assieme a Vito Schifani e Rocco Dicillo. Morirono tutti assieme a Falcone e a sua moglie Francesca Morvillo.

Il soggetto di questo corto è tratto da un compito in classe in inglese di Elisabetta Zecca, nipote di Antonio Montinaro, alla quale ho chiesto di vedere insieme il film.

É stato straordinario anche conoscere la nonna di Elisabetta, che è la mamma di Antonio, interpretata da Ottavia Piccolo, per tutti noi un pilastro del cinema italiano”.

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine della proiezione di “Un Figlio” al cinema Galleria di Bari nell’ambito dell’edizione 2025 del Bif&st, Bari International Film Festival.

Il corto è stato realizzato per il 30° anniversario della Giornata in ricordo delle vittime di mafia, celebrata ogni anno il 21 marzo dall’associazione Libera contro le mafie”.

Elisabetta Zecca spiega che “Un figlio nasce come un mio scritto che viene letto da don Luigi Ciotti ovunque vada. Lo presenta anche alla sceneggiatrice Marina Senesi, che intuendone la capacità del testo lo traduce in un cortometraggio che diventa realtà grazie alla Regione Puglia e all’assessora Viviana Matrangola”.