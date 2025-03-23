Toscana in codice arancione. Fra le regioni oggi in allerta gialla c’è la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta con validità fino a mezzanotte. Il primo per venti da forti a burrasca. Il secondo: si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.