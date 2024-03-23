Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Sabato 23 marzo (ore 16:30 – ingresso libero) il Complesso degli Agostiniani in via Michele De Pietro a Lecce, in occasione dei festeggiamenti per i due anni dall’apertura della Biblioteca OgniBene, ospita l’incontro di presentazione della decima edizione di “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto“.

Da aprile a luglio il festival letterario, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano (che quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni) e dall’associazione NarrAzioni con la direzione artistica di Mario Desiati, proporrà incontri, presentazioni, appuntamenti inediti e speciali.

Confermate le collaborazioni con il Premio Strega e il Premio Italo Calvino, con le amministrazioni comunali di Presicce-Acquarica, Lecce, Alessano, Salve, Specchia e Corsano, la Fondazione Parco Culturale Ecclesiale de FinibusTerrae e il forum Carta di Leuca – A mediterranean embrace of peace per per l’atteso appuntamento con “Discorsi mediterranei” nel Piazzale antistante la Basilica Santuario di Santa Maria De Finibus Terrae a Leuca e il concorso letterario Alan Kurdi. Non mancheranno giovani esordienti e autrici e autori pugliesi, nazionali e internazionali.

All’incontro parteciperanno il direttore artistico Mario Desiati, Michela Santoro (Libreria Idrusa) e Andrea Cacciatore (Associazione NarrAzioni). Interverranno anche Fabiana Cicirillo (assessora alla cultura del Comune di Lecce), Osvaldo Stendardo (sindaco di Alessano), Natacha Pizzolante (assessora alla cultura del Comune di Presicce-Acquarica), Patrizia Pizzolante (assessora alla cultura del Comune di Salve), Federica Ricchiuto (presidente del Consiglio comunale di Specchia) e un rappresentante della Fondazione Parco Culturale Ecclesiale de FinibusTerrae.

Armonia è una parola chiave nella poetica di Girolamo Comi. È la natura, i luoghi fisici e metafisici di un autore che, oltre che poeta è stato intellettuale, bibliofilo, amante del Salento; oggi la sua casa e i suoi libri rappresentano un simbolo non solo di Lucugnano e Tricase, ma di tutta la Puglia. Proprio lo Spirito d’Armonia, dunque di bellezza, è il timone che guida i lettori e gli operatori culturali impegnati nella Terra d’Otranto. In questi anni il Festival ha ospitato Daniel Pennac, Tahar Ben Jelloun, Amélie Nothomb, Jeffery Deaver, Moony Witcher, Paolo Rumiz, Roberto Saviano, Nicola Lagiogia, i vincitori del Premio Strega (Mario Desiati, Emanuele Trevi, Sandro Veronesi, Antonio Scurati, Helena Janeczek) e ancora Fabio Genovesi, Paolo Giordano, Alessandro Piperno, Leonardo Colombati, Walter Veltroni, Chiara Valerio, Edoardo Nesi, Giuliana Sgrena, Gabriella Genisi, Bruno Tognolini, Diego De Silva, Gianrico Carofiglio, Giuliano Sangiorgi, Donatella Di Pietrantonio, Pietrangelo Buttafuoco, Nuccio Ordine, Luca Bianchini, Silvia Avallone, Massimo Carlotto, Federico Zampaglione, Gian Arturo Ferrari, Lia Levi, Giovanni Solimine, Carlo D’Amicis, Chiara Francini, Franco Arminio, Concita De Gregorio, Nadia Terranova, Francesco Gungui, Francesco Carofiglio, Mauro Covacich, Claudia Durastanti, Marco Missiroli, Marcello Fois, Remo Rapino, Lisa Ginzburg e molte altre autrici e autori impegnati in presentazioni, incontri, laboratori e appuntamenti per le giovani e i giovani lettori.