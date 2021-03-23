Di Francesco Santoro:



Sono 43.594 gli attualmente positivi al Covid in Puglia (a sottolinearlo è la Fondazione Gimbe) e ad Altamura, in particolare, il sindaco Rosa Melodia segnala «un aumento continuo del numero dei casi con circa 400 positivi negli ultimi venti giorni. Nonostante le restrizioni, le attività chiuse, la didattica a distanza e tutte le iniziative previste dal governo». Il primo cittadino invoca «un cambio di passo» immediato e chiede «a tutta la cittadinanza» di collaborare, perché- dice- è l’unico modo per combattere il virus. «Si registrano- precisa Melodia- 50 nuovi casi positivi, 55 guariti e 854 casi all’attivo». Mentre a Gravina in Puglia il capo del governo locale, Alesio Valente, annuncia l’apertura di un hub per l’inoculazione dei vaccini: «Sarà- afferma- una delle sei strutture a nord di Bari».

L’Asl di Lecce intanto aggiorna i dati della campagna vaccinale. «Sono 25.660 gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose e tra loro 10.131 hanno» completato il ciclo. L’Azienda sanitaria locale salentina «sta mettendo in campo ogni iniziativa utile per avviare entro la fine di questa settimana la vaccinazione a domicilio» degli over 80 «in assistenza domiciliare integrata o programmata e altre forme, grazie alle nuove forniture di vaccino e alla collaborazione dei medici di medicina generale che si sono resi disponibili a effettuare la vaccinazione» a domicilio. «Priorità per i pazienti con elevata fragilità, indipendentemente dalla loro età, rientranti nelle reti per patologia indicate dalla Regione, che saranno contattati dalle strutture in cui sono in cura».

Sono sedicimila invece, le prime dosi di vaccino somministrate al personale scolastico e duemila alle forze dell’ordine. «Nella giornata di ieri è incominciata la vaccinazione della polizia penitenziaria di Borgo San Nicola e proseguirà con i detenuti del penitenziario- si legge in una nota-. Nel fine settimana sarà la volta del personale universitario, circa mille persone in tutto. Verso il completamento la vaccinazione di medici e farmacisti (liberi professionisti) e operatori sanitari, sociosanitari e categorie assimilabili che svolgono attività e servizi presso l’Asl».