Di seguito il comunicato:

L’Associazione Vetrinisti & Visual Europei ha preso parte alle celebrazioni ufficiali per il 30° anniversario di Christmasworld, la manifestazione internazionale di riferimento per il mondo del Natale, del Visual merchandising e della decorazione stagionale, organizzata da Messe Frankfurt.

Nel corso dell’evento celebrativo, l’Associazione ha conferito un attestato di riconoscimento – consegnato dalla Responsabile Eventi Maria Teresa Pelosi – a Marta Sologno, per il prezioso supporto alla logistica dello stand, esprimendo gratitudine per la professionalità e la collaborazione dimostrate durante la manifestazione.

Durante la cerimonia istituzionale, il Presidente dell’Associazione, Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, ha ringraziato ufficialmente Messe Frankfurt per la partnership consolidata negli anni. Il Presidente di Christmasworld, Stefan Schopp, è stato insignito di una targa e di un attestato celebrativo per i 30 anni della manifestazione, quale riconoscimento per la visione strategica e la leadership che hanno favorito lo sviluppo internazionale dell’evento.

«Christmasworld rappresenta un punto di riferimento mondiale per il nostro settore. Essere presenti in questo contesto significa rafforzare il dialogo internazionale, valorizzare la professione del vetrinista e contribuire alla crescita culturale ed economica del Visual merchandising» ha dichiarato il Cav. Giuseppe Marco Pasquarella.

Dal 6 al 10 febbraio 2026, presso il Padiglione 4.0 – Stand F11, l’Associazione è stata, poi, protagonista con un ricco programma quotidiano di workshop e laboratori dedicati al Natale e al Visual merchandising, guidati dal Presidente Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, dalla Responsabile Eventi Maria Teresa Pelosi e dalla Vice Presidente Arch. Stefania Picchi.

L’edizione 2026 ha rappresentato non solo un appuntamento internazionale di grande rilievo, ma anche l’avvio ufficiale delle celebrazioni per il decennale dell’Associazione, un traguardo significativo che testimonia un percorso di crescita costante, formazione continua e consolidamento internazionale.

Lo stand si è confermato punto di riferimento per incontri, momenti di confronto e networking con professionisti, aziende e studenti del settore Visual provenienti da tutto il mondo: America, Giappone, Irlanda, Inghilterra, Danimarca, Germania, Francia, Messico, Guatemala, Spagna, Australia, oltre a numerosi soci dell’Associazione.

L’Associazione ringrazia scuole e realtà formative che hanno preso parte all’iniziativa. Un riconoscimento alle istituzioni: Enaip Nazionale Roma, Enaip Lombardia, VMM e Design Institute of Spain.

Un grazie speciale allo staff presente a Francoforte: Arch. Stefania Picchi – Vice Presidente; Maria Teresa Pelosi – Responsabile Eventi; Prof. Alessandro Faruffini – Consigliere; Marta Sologno – Socio. Il Presidente ha ringraziato, poi, la Presidenza e il Consiglio Direttivo che hanno lavorato per nove mesi alla realizzazione di questo importante evento internazionale, la Segreteria, tutti i soci intervenuti e la stampa nazionale e internazionale.

«Realizzare i propri sogni richiede coraggio, determinazione e visione. Solo così si può scalare la montagna e raggiungere la vetta. Continueremo a lavorare con la stessa passione per portare la professione del Visual merchandising sempre più in alto» ha concluso il Presidente Pasquarella.

Un risultato che conferma il ruolo dell’Associazione Vetrinisti & Visual Europei come realtà dinamica, internazionale e punto di riferimento per la formazione e la valorizzazione del settore.