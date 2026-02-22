Di seguito il comunicato:
Il futuro del comparto agricolo italiano, tra investimenti
strutturali e sfide internazionali, sarà il tema centrale dell’incontro pubblico organizzato dal
circolo di Fratelli d’Italia di San Giorgio Ionico. L’appuntamento è fissato per lunedì 23
febbraio 2026, alle ore 18:30, presso la sede di Via Principe di Piemonte, 130.
L’evento, dal titolo “ColtivaItalia e Mercosur”, vedrà la partecipazione della Senatrice
Maria Nocco, componente della Commissione Bilancio del Senato, che illustrerà la strategia
del Governo Meloni per il rilancio del settore primario.
Investimenti e visione: il Piano “Coltiva Italia”
Al centro del dibattito il massiccio stanziamento di oltre un miliardo di euro previsto dal piano
“Coltiva Italia”. Un pacchetto di interventi che punta a modernizzare la logistica, sostenere
l’ingresso dei giovani nell’imprenditoria agricola e affrontare il nodo della gestione delle risorse
idriche.
Di particolare rilievo per il territorio pugliese sarà l’approfondimento sul nuovo Piano
Olivicolo Nazionale, concepito per recuperare gli uliveti abbandonati e tutelare l’eccellenza
dell’olio extravergine d’oliva italiano contro ogni forma di contraffazione o svalutazione.
La difesa del Made in Italy in Europa
Ampio spazio sarà dedicato alla partita internazionale dell’accordo UE-Mercosur. La Senatrice
Nocco spiegherà la linea di fermezza adottata dall’Italia a tutela delle proprie aziende: grazie
all’azione del Ministro Lollobrigida, sono state ottenute clausole di salvaguardia e il rispetto di
standard sanitari non negoziabili, necessari per evitare che prodotti extra-UE a basso costo e
minor qualità danneggino la competitività degli agricoltori italiani.
Il programma dell’incontro
I lavori saranno aperti dai saluti dell’Avv. Danilo Leo (Presidente del Circolo FDI San Giorgio
Ionico) e introdotti da Pietro Tocci (Dipartimento Agricoltura FDI San Giorgio Ionico).
Interverrà inoltre l’Avv. Maria Terrusi (Dipartimento Agricoltura FDI Provinciale Taranto),
prima della relazione principale affidata alla Senatrice Nocco.
L’incontro è aperto alla stampa, agli operatori del settore e alla cittadinanza tutta,
rappresentando un’importante occasione di ascolto e confronto tra le istituzioni e le reali
esigenze del territorio.