Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione Di Vagno:
Si terrà lunedì 23 febbraio 2026 alle 17.30, nella Community Library della Fondazione Di Vagno a Conversano, la presentazione del libro di Enzo Lavarra intitolato “La Xylella. Distruzione e rinascita degli olivi”, pubblicato da Rubbettino.
Insieme con l’autore interverranno Daniela Mazzucca presidente della Fondazione Di Vagno, Margherita Manghisi dirigente dell’IP “Domenico Modugno” e presidente della Rete degli Alberghieri di Puglia e il giornalista Giuseppe De Tomaso anche sindaco di Turi.