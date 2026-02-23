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“La xylella. Distruzione e rinascita degli ulivi”, oggi presentazione a Conversano Libro di Enzo Lavarra

23 Febbraio 2026
locandina evento xylella

Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione Di Vagno:

Si terrà lunedì 23 febbraio 2026 alle 17.30, nella Community Library della Fondazione Di Vagno a Conversano, la presentazione del libro di Enzo Lavarra intitolato “La Xylella. Distruzione e rinascita degli olivi”, pubblicato da Rubbettino.
Insieme con l’autore interverranno Daniela Mazzucca presidente della Fondazione Di Vagno, Margherita Manghisi dirigente dell’IP “Domenico Modugno” e presidente della Rete degli Alberghieri di Puglia e il giornalista Giuseppe De Tomaso anche sindaco di Turi.

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