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Serie C girone C, serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

23 Febbraio 2025
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Di Tony Maselli:

Fra le partite odierne del campionato di calcio di serie C girone C si disputano Oggi Crotone-Monopoli, Foggia-Potenza, Team Altamura-Catania (inizio ore 15) e Sorrento-Audace Cerignola (inizio ore 17,30).

 

Serie D girone H: oggi in programma Angri-Gravina in Puglia, Brindisi-Martina, Francavilla in Sinni-Costa d’Amalfi, Nocerina-Ischia, Nardò-Manfredonia, Ugento-Fidelis Andria (ore 14,30); Città di Fasano-Palmese (ore 15); Matera-Real Acerrana (ore 15,30); Virtus Francavilla Fontana-Casarano (ore 16).

 

 

 

 

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