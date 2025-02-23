Di Tony Maselli:
Fra le partite odierne del campionato di calcio di serie C girone C si disputano Oggi Crotone-Monopoli, Foggia-Potenza, Team Altamura-Catania (inizio ore 15) e Sorrento-Audace Cerignola (inizio ore 17,30).
Serie D girone H: oggi in programma Angri-Gravina in Puglia, Brindisi-Martina, Francavilla in Sinni-Costa d’Amalfi, Nocerina-Ischia, Nardò-Manfredonia, Ugento-Fidelis Andria (ore 14,30); Città di Fasano-Palmese (ore 15); Matera-Real Acerrana (ore 15,30); Virtus Francavilla Fontana-Casarano (ore 16).