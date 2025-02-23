Di seguito un comunicato diffuso da Fipav:

Si è conclusa a Rimini la 47a Assemblea Nazionale per il rinnovo del Consiglio della Federazione Italiana Pallavolo. Confermato Presidente Federale per il quadriennio 2025-2028, il pugliese Giuseppe Manfredi. Insieme a lui i Vice Presidente Massimo Sala ed Elio Sità. Manfredi, nato ad Alberobello (Bari) il 1 giugno 1953, nel 1978 è entrato a far parte del Comitato Provinciale di Bari della FIPAV come consigliere e presidente della Commissione Giovanile Provinciale; ha ricoperto la carica di Presidente provinciale dal 1987 al 1992. Dopo essere stato Commissario straordinario del Comitato Regionale della Puglia dal 1993 al 1994, è diventato Presidente regionale nel 1996, guidando il Comitato fino al 2005 e nuovamente dal 2008 al 2012. Entrato nel Consiglio federale per la prima volta nel 1992, è stato eletto Vicepresidente nazionale nel 2012 per poi essere confermato nelle successive elezioni. Il 10 marzo 2021 è stato eletto a Roma Presidente della Federazione Italiana Pallavolo per il quadriennio 2021-2024. Alle spalle una lunga carriera da dirigente nel mondo del volley, sempre al servizio delle società e del territorio.

Le parole del Presidente Giuseppe Manfredi dopo l’ufficialità della sua nomina: “Il minimo che posso dirvi è grazie. Adesso viene il bello. Sono entusiasta, in questo momento, di vedervi così numerosi per questa Assemblea Nazionale. Sono davvero felice di vedere qui tutto il nostro mondo. Ci sono le società, i dirigenti, e possiamo dire con fierezza che siamo una grande Federazione. Vi ringrazio soprattutto per quello che ancora dovremo fare. Spero di continuare a essere esattamente come sono sempre stato. Conto di venire ancora su tutto il territorio; con l’aiuto dei presidenti regionali, voglio parlare con tutte le società. Ringrazio il Consiglio Federale uscente, sono stati tutti eccezionali e mi hanno aiutato tantissimo. Hanno svolto un più che egregio lavoro. Ognuno di loro, magari in ruoli diversi, saranno sempre vicini al nostro meraviglioso mondo. Ultimo ringraziamento lo voglio fare a tutti i ragazzi che lavorano per questa stupenda Federazione. Purtroppo, tre persone dei consiglieri candidati non potranno essere elette, però, posso assicurare che tutti sono dei profili più che adeguati a far parte del prossimo Consiglio Federale”.

Per rivedere l’Assemblea -> https://www.youtube.com/watch?v=ONxUsRcuWy4

GLI ELETTI PER IL QUADRIENNIO 2025-28

PRESIDENTE FEDERALE: Giuseppe Manfredi (146.153 voti – 96,8%).

VICE PRESIDENTE FEDERALE (2 posti): Massimo Sala (135.055 voti), Elio Sità (109.196).

CONSIGLIO FEDERALE (8 posti): Stefano Bianchini (194.140 voti), Davide Anzalone (182.250), Giuseppina Cenedese (170.600 voti), Silvia Strigazzi (164.050 voti), Luigi Saetta (144.360 voti), Giuseppe Lomurno (142.560 voti), Giusy Piredda (138.330 voti), Marco Mari (120.020).

CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE ATLETI/E (3 posti dei quali 2 donne): Enrica Merlo (6.604 voti), Andrea Abbiati (6.492 voti), Antonella Di Cesare (4.828 voti).

CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE TECNICI (1 posto): Vincenzo Santomassimo (3.142 voti).

PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (1 posto): Vincenzo Marranzini (136.947 voti).