Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia:

“Non è possibile pagare l’acqua ad uso irriguo come se fosse petrolio. Agli agricoltori pugliesi, dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, sono arrivate le cartelle di pagamento per il conguaglio del servizio irriguo per l’anno 2022: le tariffe trasmesse agli utenti nella compilazione della domanda di erogazione dell’acqua anno 2022 stabilivano il costo di 0,72 euro al mc (salvo conguaglio), mentre oggi viene emesso un ruolo a conguaglio con una maggiorazione pari a 0,73 euro a mc, portando la tariffa dell’acqua per l’anno 2022 a 1,45 euro a mc: è una vera e propria mazzata che arriva, tra l’altro, in un momento particolarmente difficile per gli agricoltori, vessati da costi energetici e di produzione che stanno subendo una ulteriore impennata. Confidiamo nel buon senso e nella capacità dell’assessore regionale Donato Pentassuglia in modo che quei conguagli siano abbattuti e la situazione venga sanata nel miglior modo possibile, nell’interesse degli agricoltori”. Così CIA Agricoltori Italiani di Puglia in una nota che, oltre a mettere in rilievo la situazione specifica, torna sul problema più generale rappresentato dal costo dell’acqua a uso irriguo.

“L’irrigazione è fondamentale per l’agricoltura”, spiega Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani di Puglia. “Il costo dell’acqua a uso irriguo ha un valore strategico per lo sviluppo del comparto: più alto è quel costo, maggiori difficoltà hanno le aziende agricole di incrementare quantità e qualità delle produzioni. Occorre che i produttori siano messi nelle condizioni di avere tariffe sostenibili ed eque in tutta la Puglia”.