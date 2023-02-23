Di seguito un comunicato diffuso da Milan club:

La Puglia si colora di rossonero e di azzurro. Martedì 28 febbraio e mercoledì primo marzo Chicco Evani, vicecommissario tecnico della Nazionale italiana, sarà ospite dei Milan club di Noci “Noci rossonera” e di Pulsano “Paolo Maldini”. Nelle due sedi presenterà la biografia “Non chiamatemi Bubu”, edito dalla Mondadori e scritto assieme alla giornalista Lucilla Granata. Con il cuore in mano, nelle oltre 160 pagine ripercorre la vita privata e professionale, facendo emergere con forza le più recondite emozioni che a ogni suo gol l’hanno reso un punto di riferimento per milioni di milanisti.

La presentazione del 28 avrà inizio alle 19.00 nelle sale del club di Noci, con i soci pronti a travolgerlo con tutto l’affetto possibile. Non solo loro, perché ci saranno anche i ragazzi della scuola calcio “Noci Azzurri 2006”. Il giorno dopo sarà fitto di impegni. In mattinata, Evani sarà accolto dai bambini dell’Istituto comprensivo Pascoli – Cappuccini di Noci per parlare agli uomini e alle donne del domani e visiterà la scuola calcio “Noci Azzurri 2006”. La sera alle 19.00, nel castello De Falconibus di Pulsano, l’ex ala sinistra del Milan verrà nuovamente circondato dalla grande passione che manifesteranno i soci del club di Pulsano e di tutti coloro che avranno il piacere di ascoltare le parole del campione rossonero. A iniziare dalle scuole calcio “Novellino” e “Atletico Pulsano”. Sia il presidente del Milan club di Noci, Salvatore Locorotondo, che il presidente del Milan club di Pulsano, Gaetano Ruggiero, sono fieri di avere con loro un grande del calcio italiano.

Ai due incontri saranno presenti con orgoglio Giuseppe De Candia, presidente della aimc Puglia, e Severino Dell’Aglio, segretario aimc Puglia. Con Evani dialogherà Giuseppe Di Cera, giornalista e responsabile della comunicazione aimc Puglia.