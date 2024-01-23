Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



Sono in fase di liquidazione i contributi riservati alle persone con disabilità gravissime, non autosufficienti e ai loro caregiver.

Per la misura regionale del “Sostegno familiare” sono 59 le domande delle famiglie residenti nell’Ambito territoriale Martina Franca-Crispiano che sono risultate al momento ammesse e finanziabili mentre per la misura del “Patto di cura”, a fronte di 14 istanze, sono 8 le istanze ammesse, 7 delle quali di cittadini di Martina.

Per entrambe le misure sono in pagamento le mensilità arretrate da maggio a dicembre 2023 agli aventi diritto.

Lo rende noto l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale Martina Franca-Crispiano. Con determinazione dirigenziale n. 113 del 22/01/2024 e n. 126 del 22/01/2024 sono state approvate, a seguito di valutazione sociale da parte dei Comuni dell’Ambito di Martina Franca-Crispiano e di valutazione sanitaria a cura dell’Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Sociosanitario n. 5, le risultanze istruttorie delle misure regionali “Sostegno familiare” e “Patto di cura” 2023/2024.

Si precisa che, a completamento dell’attività istruttoria ancora in corso, la dotazione finanziaria assegnata all’Ambito dalla Regione consentirà di finanziare complessivamente 72 istanze relative al “Sostegno Familiare” rispetto alle 190 istanze presentate tramite apposita piattaforma. Invece l’assegnazione relativa al “Patto di cura” darà copertura a tutte le istanze ammesse al beneficio.

Ciascun beneficiario potrà prendere visione dello stato della propria pratica accedendo con le proprie credenziali al portale Puglia Sociale della Regione Puglia al link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale

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E’ stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai soggetti pubblici e privati, agli esercizi commerciali e alle associazioni del territorio per l’adesione al progetto Autism Friendly. Il progetto mira a promuovere e sostenere forme di accoglienza che permettano di facilitare la vita quotidiana, la fruizione di attività e servizi da parte delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie, al fine di ridurre il rischio di isolamento favorendo l’inserimento nel contesto sociale.

Potranno manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto tutti gli esercizi commerciali, associazioni di volontariato, associazioni Onlus, associazioni di categoria, scuole e ogni tipo di istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

L’istanza, come da modello allegato all’avviso, andrà inoltrata al protocollo dell’Ente protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12.30 del 18 marzo 2024.

Tutti coloro che vorranno aderire al progetto saranno invitati a partecipare ad un percorso formativo/informativo a cura dell’ASL Taranto, Servizio NPIA Centro Autistico Territoriale (CAT), volto a dotare il personale degli esercizi aderenti di un livello base di conoscenza sul comportamento da adottare nell’accoglienza e nell’adeguamento degli ambienti a favore delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali ai seguenti numeri 080/4303242 o 080/4836294 e consultare l’avviso con i relativi allegati al seguente link:

https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1124140_876_1.html