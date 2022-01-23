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Regione Puglia: bando sostegni a cultura e spettacolo, gli ammessi Piano straordinario di sostegno per fronteggiare la crisi da corona virus

23 Gennaio 2022
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Di Nino Sangerardi:

Ratificata dal Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia la graduatoria provvisoria inerente l’Avviso pubblico “Custodiamo la cultura in Puglia. Anno 2021”. Un Piano straordinario di sostegno al sistema pugliese culturale e di spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Pervenute agli Uffici regionali 472 istanze di partecipazione. La Commissione di Valutazione ha quindi stabilito l’elenco dei progetti ammissibili e  quelli ritenuti inammissibili, per punteggio insufficiente(inferiore a 60/100) al finanziamento. Per quest’ultimo impegnati 650.000,00 euro quali contributi straordinari in attuazione del Fondo speciale per la cultura e il patrimonio culturale.

Qui la graduatoria delle richieste ammesse e no.

REGIONE PUGLIA E GRADUATORIA SOSTEGNO CULTURA E SPETTACOLO


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