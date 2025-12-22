Di seguito il comunicato:

Lunedì 22 dicembre, a Nardò (Le), per la 16ª Stagione teatrale del Teatro Comunale, frutto della collaborazione tra il Comune di Nardò e Puglia Culture con TerramMare Teatro, torna in scena la rassegna Mettiamoci all’Opera, sezione di concerti lirico-musicali dedicata quest’anno al compositore Pietro Mascagni. In questo secondo appuntamento è la volta di Opera Mia – Napoli Opera House, con Maria Luisa Lattante, Enrico Guerra, Luca De Lorenzo, Ekland Hasa in Eternamente Napoli. Un concerto narrato che celebra la canzone classica napoletana, tracciando un affresco sonoro e poetico lungo due secoli di storia.

Da Fenesta che lucive a Core ‘ngrato, da ‘O marenariello a Torna a Surriento, il repertorio attraversa arte colta e voce popolare, malinconia e passione, diventando identità collettiva e respiro universale.

Tre voci — soprano, tenore e baritono — accompagnate dal pianoforte, si alternano a racconti, aneddoti e documenti d’epoca, per restituire un ritratto vivo di Napoli: città d’arte, d’anima e di memoria.

Accanto ai brani più noti, emergono perle dimenticate, amate da compositori come Cimarosa o Tosti, e cantate nei salotti europei e sulle navi degli emigranti. Un omaggio colto e appassionato a una tradizione che ancora oggi ci commuove.

Biglietti Mettiamoci all’Opera 7 euro. Sipario ore 19.00.

Il 2025 della 16ª Stagione teatrale del Teatro Comunale di Nardò si chiude con gli appuntamenti di lunedì 28 e martedì 29 dicembre, ore 21. Ancora Quarta Parete: TerramMare Teatro presenta L’uomo che inventò i Beatles, regia di Silvia Civilla: la storia di Brian Epstein, il manager che consegnò i Fab Four alla fama mondiale.

Il Teatro Comunale di Nardò è in Corso Vittorio Emanuele II (centro storico).

Qui PROGRAMMA COMPLETO DELLA STAGIONE TEATRALE 2025/26

Biglietti Prosa 20 a 8 euro con riduzione

Biglietti Quarta Parete 15 a 8 euro con riduzione

Biglietti Mettiamoci all’Opera 7 euro

Biglietti Piccoli Sguardi 5 euro

Vendita al botteghino del Teatro e solo appuntamenti di prosa su www.vivaticket.com

Orari BIGLIETTERIA mercoledì 17:30/19:30 – sabato 10:30/12:30

TEL. 348.6722242 – 320.8949518

Tutti i dettagli su terrammareteatro.it