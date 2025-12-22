Di seguito il comunicato:

Non è solo una mostra, è un viaggio a 60 all’ora nel cuore pulsante della storia sportiva del Salento. Lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 18:30, la Fabbrica delle Parole (Ex Convitto Palmieri) di Lecce aprirà i battenti su “Ritorno in Pista!”, un evento straordinario curato da Giuseppe Dell’Atti che promette di riaccendere i motori di quella parte di memoria collettiva dello sport salentino, pugliese, italiano! Dalle strade polverose alle piste mozzafiato, l’esposizione celebra i pionieri del ciclismo in Terra d’Otranto. Un’occasione unica per riscoprire le gesta di campioni che hanno sfidato i limiti della velocità e della resistenza, come il leggendario Manfredi Pasca, il “ciclone leccese”, e Nino Pranzo, indomito protagonista del velodromo “Achille Starace”.

Un’Esperienza Immersiva tra Arte e Sport

La mostra non si limita a esporre, ma racconta. Tra i pezzi forti: cimeli rari e foto inedite. Un’appendice speciale sarà dedicata al ricordo del ciclista Manfredi Pasca attraverso fotografie inedite provienienti dall’archivio dello Studio Quarta di Monteroni di Lecce

Cinema e Poesia: La proiezione in anteprima del cortometraggio “Vai Pasca!”, diretto da Giuseppe Dell’Atti, e letture delle poesie di Raffaele Pagliarulo interpretate dall’attore e poeta Simone Franco.

Artigianato d’Eccellenza: Il focus sulla storica fabbrica di biciclette di Amedeo Forcignanò, l’uomo che trasformava il metallo in sogni da competizione nella Lecce degli anni ’50.

Il Programma: Due “Batterie” di Emozioni

Dopo l’inaugurazione e i saluti istituzionali di Luigi De Luca (Direttore del Museo Sigismondo Castromediano) e Mauro Marino (Fondo Verri), Giuseppe Dell’Atti, curatore della mostra “Ritorno in pista!”, studio e

concept la serata entrerà nel vivo alle 19:00

Prima Batteria “Dalla Strada alla Pista” ore 19,00 : Gianluca Pasca, ricordando il ciclista leccese Manfredi Pasca, Raffaele Polo, Giornalista e scrittore – La leggenda di Manfredi Pasca, Stefano Donno, Editore – Editoria e sport

Proiezione del cortometraggio “Vai Pasca!” regia di Giuseppe Dell’Atti

Seconda Batteria: Giovanni Pranzo, ricordi del leccese Nino Pranzo e del campo polisportivo “Achille Starace” di Lecce; Vittorio De Vitis, Società di Storia Patria per la Puglia – sezione di Lecce

La fabbrica di biciclette di Amedeo Forcignanò – Marcello Quarta, fotografo – Il reportage fotografico dei campionati mondiali di ciclismo su strada e su pista del 1976. Lettura delle poesie di Raffaele Pagliarulo a cura di Simone Franco (attore)

L’evento, supportato dal Polo Bibliomuseale Bernardini, è un invito a tutti gli appassionati di sport, storia e cultura locale a riscoprire un’identità sportiva fiera e mai dimenticata.