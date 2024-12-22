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Troia: domani “Christmas Vibes by Eau de Jazz” Rosone e tradizione

22 Dicembre 2024
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Di seguito il comunicato:

Per Rosone e Tradizionetra storie, sapori e sorprese, la serie di eventi organizzata dall’APS Puglia Senza Ostacoli, in collaborazione con Puglia Expo, il Comune di Troia e finanziata dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia, la magia del Natale è soprattutto famiglia, bambini, tradizioni da tramandare anche attraverso la lettura. Domenica scorsa, la bellissima e accogliente Libera Libreria di Bruno Cagiano ha ospitato due eventi dedicati alla lettura: uno spazio creativo per i più piccoli curato Associazione La Tela che ha trascinato i bambini, immersi nella magia dell’atmosfera natalizia, nell’ascolto di favole e nella creazione di lavori collettivi; subito dopo l’incontro, partecipatissimo, presentato dallo scrittore, Tony Augello, con Michele Vigilante, Alfiere della Repubblica per l’impegno nella promozione del valore sociale della lettura. “E’ un’iniziativa nata per offrire a tutti, bambini e adulti, un’occasione di incontro attraverso storie, giochi, ascolto” ha sottolineato Leonardina Di Giulio, assessore all’istruzione, fragilità e inclusione del Comune di Troia “E’ un’esperienza importante questa, perché ai ragazzi, ai bambini mostra che, oltre ai cellulari, c’è un modo diverso per divertirsi e stare e stare insieme”.

L’Alfiere della Repubblica, Michele Vigilante, ha raccontato la propria esperienza nella promozione della lettura tra giovani e anziani “La sfida è quella di avvicinare alla lettura, più persone senza limiti di età – ha detto il giovane di San Marco in Lamis – lo faccio raccontando il valore e il fascino della lettura perché i libri sono veicoli veicolo di cultura, unico strumento per creare un mondo senza barriere, senza razzismo senza disuguaglianze”.

Libera Libreria è uno spazio ideato e creato da Bruno Cagiano, fotografo in pensione, per dare la possibilità ai bambini di trovare un’alternativa agli smartphone e ai videogiochi.

“Ho messo a disposizione questo spazio che accoglie oltre duemila libri – racconta Cagiano – chiunque può venire, prendere un libro, leggerlo e poi consegnarlo senza nessun costo. Ma questo è anche uno spazio creativo dove i bambini possono trascorrere del tempo in maniera costruttiva e divertente”.

Rosone e Tradizione, continua con un appuntamento musicale. Al Teatro Jean Marie Martin, il 23 dicembre, c’è Christmas Vibes by Eau de Jazz: le note di Natale in chiave jazz.


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