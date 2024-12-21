Di seguito il comunicato:



Gran finale della rassegna Sindrome di Stand-Up a Palazzo delle Arti Beltrani domenica 22 dicembre. A Trani la comicità irriverente e il potere della risata nell’appuntamento con la stand-up comedy. Insieme ai quattro stand-up comedian, l’ospite speciale Francesco Di Lernia

Giunge a conclusione, domenica 22 dicembre (dalle ore 19:00), la rassegna “Sindrome di Stand up” iniziata lo scorso 20 ottobre a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, e dedicata, tra risate e riflessioni, alla “Stand-up comedy”.

Questo ‘special comedy show’, organizzato dall’Associazione Delle Arti in collaborazione con il collettivo StandaPPura e la Città di Trani, vede diversi comici alternarsi sul palco, affrontando con ironia e irriverenza i temi più controversi della società contemporanea. Un appuntamento in cui il riso diventa potente strumento per affrontare le complessità della vita moderna.

“Sindrome di Stand-Up” è un’esperienza intensa, proprio come la celebre “sindrome di Stendhal”. Sul palco, i comici condividono disagi e storie tragicomiche, con l’obiettivo di rapire il pubblico e farlo sentire immerso in un’opera d’arte totale, questa volta comica. Durante le serate la platea vive un’esperienza coinvolgente. I comici, ognuno con il proprio stile inconfondibile, offrono un mix di risate e considerazioni su argomenti contemporanei, riuscendo così a strappare un sorriso mentre invitano a osservare da nuovi punti di vista la realtà che ci circonda.

Il collettivo barese ‘StandaPPura’ è nato con l’intento di portare la stand-up comedy in Puglia, permettendo al territorio di scoprire e appassionarsi ad una forma d’arte ancora poco nota. Attraverso laboratori e serate “open mic” (a microfono aperto), chiunque ha l’opportunità di affinare le proprie abilità comiche, mantenendo un forte senso di territorialità e apertura verso altre forme espressive.

Una line-up fissa anima la rassegna, in scena anche per il terzo e ultimo appuntamento di domenica 22 dicembre a Palazzo Beltrani con nomi noti della comicità come Marco Montrone, Cristina Di Girolamo, Gerry Cassano e Gianbattista Rossi.

Tornano, dopo il successo delle altre due date del 20 ottobre e del 17 novembre, l’attore teatrale e comico con oltre 30 anni di esperienza Gianbattista Rossi. Stand-up comedian dal 2000, Rossi ha partecipato a Zelig Lab Puglia e si esibisce in tutta Italia; il barese Marco Montrone, classe ’94, ha debuttato al Zelig Lab e creato il personaggio “Donato della Madonnella”, un’icona della satira pugliese online. Attualmente scrive e si esibisce in stand-up comedy, è fondatore di ‘StandaPPura’. Con lui, per tutte e tre le date, anche gli altri due co-fondatori del collettivo: Cristina Di Girolamo e Gerry Cassano. Comica emergente pugliese, la Di Girolamo, con all’attivo una laurea in filosofia, utilizza la stand-up per affrontare la quotidianità con ironia e fantasia. Comico e content creator pugliese, Cassano ha raggiunto il successo online con il suo personaggio “Lozar”. Nel 2022 si è avvicinato alla stand-up comedy, scrivendo ed esibendosi con Marco Montrone.

Lo special guest del terzo appuntamento della “Sindrome di Stand-Up” sarà Francesco Di Lernia. Di Lernia, comico pugliese di Trani, vive a Roma e ha iniziato la sua carriera nella “Stand up comedy” alla fine del 2022. Ha partecipato a due edizioni dell’open mic tour di Comedy Central, visibili su YouTube e Sky/Now. È membro dei collettivi Roma Comedy Society e Roma Comedy Club. In collaborazione con i colleghi di quest’ultimo collettivo, ha scritto e interpretato la web serie “In scaletta”, disponibile su YouTube, che esplora il mondo della Stand up comedy attraverso le esperienze di cinque comici che si alternano nelle varie puntate.

Durante la serata, non mancheranno occasioni speciali per interagire con i comici stessi.

Gli spettatori non saranno semplici fruitori del comedy show, ma parte attiva, con la possibilità di porre domande e condividere le proprie esperienze. Questo renderà l’atmosfera particolarmente vivace e stimolante, creando un legame interattivo e diretto tra palco e pubblico, abbattendo la quarta parete.

Anche nell’ultimo appuntamento, sarà possibile scoprire il talento di comici provenienti dalla Puglia che affondano la loro vis comica nella tradizione e nella satira locale, offrendo al pubblico un’esperienza di stand-up comedy che riflette la cultura e le peculiarità del nostro territorio.

Al pubblico l’opportunità di ridere e riflettere, contagiati dalla sindrome comica degli attori, senza prendere questi ultimi troppo sul serio!

I biglietti per l’ultimo appuntamento della rassegna “Sindrome di Stand up – Special Comedy Show” di StandaPPura sono disponibile on line al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/sindrome-di-stand-up/250044.

I biglietti (ticket di 10,00 euro con posto numerato da scegliere in pianta) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00). Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 19.00, porta alle ore 18.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it