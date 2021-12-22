Aumentano i voli da e verso gli scali della Puglia: è di oggi la notizia dell’attivazione di nuove rotte nazionali e internazionali. La compagnia ungherese Wizz Air collegherà Bari a Dubai (Emirati arabi uniti), Olbia e Creta; mentre gli aerei della la low cost iberica Volotea, dal 30 maggio 2022, decolleranno, con frequenza bisettimanale (lunedì e giovedì), da Brindisi alla volta di Nantes (Francia), capoluogo del dipartimento della Loira.