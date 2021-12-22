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Puglia: 289194 positivi a test corona virus, incremento di 952 rispetto al report di ieri Dati diffusi dalla Regione

22 Dicembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 dicembre 2021

952

Nuovi casi

33.337

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 375
Provincia di Bat: 48
Provincia di Brindisi: 153
Provincia di Foggia: 151
Provincia di Lecce: 124
Provincia di Taranto: 79
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 6
8.189

Persone attualmente positive

171

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

289.194

Casi totali

5.277.072

Test eseguiti

274.060

Persone guarite

6.945

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 103.832
Provincia di Bat: 29.411
Provincia di Brindisi: 23.592
Provincia di Foggia: 51.875
Provincia di Lecce: 34.883
Provincia di Taranto: 43.930
Residenti fuori regione: 1.126
Provincia in definizione: 545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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