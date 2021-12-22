Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 22 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 375
Provincia di Bat: 48
Provincia di Brindisi: 153
Provincia di Foggia: 151
Provincia di Lecce: 124
Provincia di Taranto: 79
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 6
8.189
Persone attualmente positive
171
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 103.832
Provincia di Bat: 29.411
Provincia di Brindisi: 23.592
Provincia di Foggia: 51.875
Provincia di Lecce: 34.883
Provincia di Taranto: 43.930
Residenti fuori regione: 1.126
Provincia in definizione: 545