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8 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali per il foggiano, vento fino a burrasca forte per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo

22 Novembre 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità fino alle 12 di domani 23 novembre: si fa riferimento a “venti: forti occidentali con raffiche di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte sui settori costieri.”

Il secondo, con validità dalle 8 per dodici ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia settentrionale.” Rischio: secondo l’immagine di home page, fonte protezione civile della Puglia.

 


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