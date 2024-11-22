Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo, con validità fino alle 12 di domani 23 novembre: si fa riferimento a “venti: forti occidentali con raffiche di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte sui settori costieri.”
Il secondo, con validità dalle 8 per dodici ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia settentrionale.” Rischio: secondo l’immagine di home page, fonte protezione civile della Puglia.