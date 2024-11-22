Di seguito il comunicato:



Prosegue il trend di crescita dei viaggiatori spagnoli in Puglia e, l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione insieme al Comune di Bari, sono impegnati a rafforzare questo flusso.

Si è conclusa la missione istituzionale a Madrid, realizzata nell’ambito della attività dell’Associazione Pugliesi nel Mondo, con la partecipazione, fra gli altri, di Vito Leccese, sindaco di Bari, e di Luca Scandale direttore generale di Pugliapromozione, che hanno partecipato al forum della Camera di Commercio di Madrid con la partecipazione di circa 340 imprenditori, di cui una parte del settore turistico. A seguire la delegazione pugliese è stata ricevuta da Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, ambasciatore d’Italia in Spagna, e dal console generale Spartaco Caldararo.

Il sindaco Vito Leccese ed il direttore generale Scandale hanno partecipato alla commemorazione dell’affondamento della nave Utopia. Avvenne nella baia di Gibilterra nel 1891, è considerata una delle più gravi sciagure dell’emigrazione italiana perché degli oltre 880 passeggeri italiani diretti negli Stati Uniti, 600 persero la vita e, tra di loro, moltissimi pugliesi.

Nel corso della XVIII edizione de “I Premi all’Italianità” i pugliesi ingegnere Luigi Schirone, il medico chirurgo Vincenzo Vigorita, l’esperta in gestione culturale Antonella Mele hanno ricevuto il riconoscimento. L’evento è stato organizzato dal Com.It.Es. di Madrid al fine di celebrare e fare conoscere quegli italiani e italiane in Spagna che si distinguono per la loro attività professionale o associativa, sempre volta a promuovere i colori e le tradizioni dell’Italia. Una cerimonia diventata uno dei momenti sociali e mediatici principali per la comunità italiana residente in Spagna. Quest’anno si è dato valore alle origini regionali degli italiani in Spagna e, in particolare, la Puglia è stata ospite d’onore della manifestazione.

“Sono onorato di essere stato invitato dal Com.It.es (Comitato italiani all’estero) per il prestigioso evento della XVIII edizione del premio alla Italianità nel mondo, quest’anno dedicato alla città di Bari – ha evidenziato il sindaco metropolita di Bari Vito Leccese – . Abbiamo sigillato un legame sempre più in crescita tra il nostro territorio e la Spagna dal punto di vista turistico, perché il 23% degli spagnoli che arrivano in Puglia si fermano a Bari, ma anche sul piano culturale, sociale ed economico. Credo sia importante rafforzare i legami con le nostre comunità all’estero per intraprendere nuovi percorsi di collaborazione e sinergia su buone pratiche comuni. L’Italia e la Spagna sono Paesi “mediterranei” per eccellenza, con tratti comuni che possono generare percorsi comuni su politiche economiche, sociali, di sviluppo urbano e territoriale. Non a caso Bari in questi giorni ha ospitato una corposa delegazione di studenti spagnoli che scelgono la nostra città per vivere e studiare, così come tanti baresi scelgono le città spagnole per completare il loro percorso formativo. Questa per noi è un’opportunità su cui investire e da valorizzare, a cominciare dal rafforzamento delle relazioni che uniscono i nostri Paesi. Infine, mi ha fatto piacere di aver partecipato alla premiazione dell’ingegner Schirone, talento pugliese riconosciuto all’estero, che ci ha reso orgogliosi di essere suoi concittadini”.

“Lavoriamo per consolidare e qualificare i flussi turistici esteri partendo sempre da un’attenta analisi dei dati – ha sottolineato Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione – . Con 94mila arrivi e 212mila pernottamenti nei primi dieci mesi del 2024 (da gennaio a ottobre), la Spagna si colloca all’ottavo posto dei principali mercati esteri della Puglia turistica. Nell’anno in corso prosegue il trend di crescita con un incremento del +30% per arrivi e presenze rispetto al 2023 Gli spagnoli principalmente, in Puglia, si dirigono a Bari, Lecce, Brindisi, San Giovanni Rotondo, Alberobello e Monopoli”.

“La missione a Madrid è stata programmata proprio per approfondire le opportunità che la Spagna ci offre. La crescita del turismo spagnolo si inserisce nel trend d’incremento complessivo del turismo internazionale; da gennaio a ottobre la domanda dall’estero è aumentata del +22% per gli arrivi e del +19% per le presenze con un incremento totale (Italia + estero) del +11% per gli arrivi e del +9% per le presenze rispetto all’anno precedente”, ha concluso il direttore generale Pugliapromozione Luca Scandale.