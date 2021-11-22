Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 22 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 16
Provincia di Bat: 1
Provincia di Brindisi: 11
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 37
Provincia di Taranto: 5
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -3
3.922
Persone attualmente positive
149
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.775
Provincia di Bat: 28.668
Provincia di Brindisi: 22.060
Provincia di Foggia: 49.080
Provincia di Lecce: 32.755
Provincia di Taranto: 42.548
Residenti fuori regione: 1.028
Provincia in definizione: 552