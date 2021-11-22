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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 277466 positivi a test corona virus, incremento di 86 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

22 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 novembre 2021

86

Nuovi casi

15.017

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 16
Provincia di Bat: 1
Provincia di Brindisi: 11
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 37
Provincia di Taranto: 5
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -3
3.922

Persone attualmente positive

149

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

277.466

Casi totali

4.611.562

Test eseguiti

266.669

Persone guarite

6.875

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.775
Provincia di Bat: 28.668
Provincia di Brindisi: 22.060
Provincia di Foggia: 49.080
Provincia di Lecce: 32.755
Provincia di Taranto: 42.548
Residenti fuori regione: 1.028
Provincia in definizione: 552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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