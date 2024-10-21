Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato il sovvenzionamento degli interventi per la bonifica e chiusura di siti contaminati.

Con riferimento alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica la Regione adotta misure che agevolano e consentono la realizzazione di programmi in materia di risanamento. In particolare, “interventi e opere volti, in maniera preventiva e precauzionale, a impedire che la contaminazione e eventuali danni ambientali si manifestino”.

Nell’anno 2021 il Consiglio regionale ha deliberato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico e del Piano delle bonifiche delle aree inquinate.

L’Azione 2.14 del PR Puglia “Interventi di chiusura di impianti di discarica”, in coerenza con il quadro normativo applicabile nonché con il principio “Do No Significant Harm” del Recovery and Resilience Facility promuove questa iniziativa : dismissione e/o messa in sicurezza delle discariche esistenti in coesione con quanto previsto dal Regolamento dell’Unione Europea 2021/1058.

Presentata e approvata dalla Commissione, appositamente nominata dai vertici della Regione Puglia, l’ordine dei siti pugliesi su cui agire prioritariamente con mansioni di chiusura definitiva.

Le discariche di rifiuti urbani e rifiuti del loro trattamento– censite e individuate con provvedimento regionale– risultano, ad oggi, gestite da “soggetti inadempienti alle disposizioni della normativa e dei titoli autorizzatori, ovvero privo di gestore e di idonee garanzie finanziarie per far fronte all’attuazione della chiusura”.

Pertanto l’Ente pubblico stante le direttive dell’UE e le Leggi nazionali dovrà eseguire— in sostituzione e in danno al soggetto obbligato(gestore)—la chiusura definitiva delle discariche come definito dal Decreto legislativo n.36/2003.

A fronte del “ grado di rischio relativo associato agli impianti di rifiuti individuati e conseguentemente dell’ordine(grado) di priorità degli interventi da attuare con risorse pubbliche” presidente e assessori regionali prendono atto come indicato nell’elenco seguente :

-Discarica Ex Francavilla Ambiente Francavilla Fontana(Brindisi)

– Discarica Ecoambiente Bitonto(Bari)

– Discarica Ener Ambiente ex SMD Brindisi

– Discarica Ex Traduco Altamura(Bari)

– Discarica Ex Daneco Giovinazzo (Bari)

– Discarica Ex SIA Bacino FG4 Cerignola (Foggia)

– Discarica Ex Mandeco Manduria (Taranto)

– Discarica Ex Lombardi Palo del Colle(Bari)

– Discarica Ex Frisoli Foggia

-Discarica Ex Lombardi Conversano(Bari)

– Discarica Ex SIA Bacino FG/4 Lotto V Cerignola (Foggia)

– Discarica Ex Agecos Foggia.

Il finanziamento impegnato dalla Giunta regionale—per le azioni inerenti la “Chiusura di impianti di discarica” nell’ambito del PR Puglia FESR 2021-2027—è pari a 75.000.000,00 euro.