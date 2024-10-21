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Regione Puglia, 75 milioni di euro per la chiusura di discariche Ratifica della giunta

22 Ottobre 2024
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Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato il sovvenzionamento degli interventi per la  bonifica e chiusura di siti contaminati.

Con riferimento alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica la Regione adotta misure che agevolano e consentono la realizzazione di programmi in materia di risanamento. In particolare, “interventi e opere volti, in maniera preventiva e precauzionale, a impedire che la contaminazione e eventuali danni ambientali si manifestino”.

Nell’anno 2021 il Consiglio regionale ha deliberato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico e del Piano delle bonifiche delle aree inquinate.

L’Azione 2.14 del PR Puglia “Interventi di chiusura di impianti di discarica”, in coerenza con il quadro normativo applicabile nonché con il principio “Do No Significant Harm” del Recovery and Resilience Facility promuove  questa iniziativa : dismissione e/o messa in sicurezza delle discariche esistenti in coesione con quanto previsto dal Regolamento dell’Unione Europea 2021/1058.

Presentata e approvata dalla Commissione,  appositamente nominata dai vertici della Regione Puglia, l’ordine dei siti pugliesi su cui agire prioritariamente con mansioni di chiusura definitiva.

Le discariche di rifiuti urbani e rifiuti del loro trattamento– censite e individuate con provvedimento  regionale– risultano, ad oggi,  gestite da  “soggetti inadempienti alle disposizioni della normativa e dei titoli autorizzatori, ovvero privo di gestore e di idonee garanzie finanziarie per far fronte all’attuazione della chiusura”.

Pertanto l’Ente pubblico stante le direttive dell’UE e le Leggi nazionali dovrà eseguire— in sostituzione e in danno al soggetto obbligato(gestore)—la chiusura definitiva delle discariche come definito dal Decreto legislativo n.36/2003.

A fronte del “ grado di rischio relativo associato agli impianti di rifiuti individuati e conseguentemente dell’ordine(grado) di priorità degli interventi da attuare con risorse pubbliche” presidente e assessori regionali prendono atto come indicato nell’elenco seguente :

 

-Discarica        Ex Francavilla Ambiente            Francavilla Fontana(Brindisi)

 

– Discarica       Ecoambiente                               Bitonto(Bari)

 

– Discarica       Ener Ambiente ex SMD              Brindisi

 

– Discarica       Ex Traduco                                  Altamura(Bari)

 

– Discarica       Ex Daneco                                   Giovinazzo (Bari)

 

– Discarica       Ex SIA Bacino FG4                      Cerignola (Foggia)

 

– Discarica       Ex Mandeco                                  Manduria  (Taranto)

 

– Discarica      Ex Lombardi                                  Palo del Colle(Bari)

 

– Discarica      Ex Frisoli                                       Foggia

 

-Discarica       Ex Lombardi                                   Conversano(Bari)

 

– Discarica     Ex SIA Bacino FG/4 Lotto V           Cerignola (Foggia)

– Discarica     Ex Agecos                                         Foggia.

 

Il finanziamento impegnato dalla Giunta regionale—per le azioni inerenti la “Chiusura di impianti di discarica” nell’ambito del PR Puglia FESR 2021-2027—è pari a 75.000.000,00 euro.

 


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