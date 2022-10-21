Di seguito il comunicato:



Sold-out per la prima edizione de “La musica del cuore”, evento no-profit, organizzato dall’ente benefica AIDO Segrate (MI), promotrice della cultura della donazione di organi, di tessuti e di cellule e da “Radio Free Music web”, emittente online che ha, fra le sue mission, la divulgazione della musica di nuovi talenti presso il Teatro Arturo Toscanini Cascina Commenda di Segrate. Tanti gli artisti da tutta Italia che hanno partecipato per presentare i loro inediti. Fra gli ospiti dello show: la cantante Rea (reduce dal talent di “Amici” targato Canale5) le comiche Maria Rossi e Alessandra Ierse e il noto produttore e musicista Roberto Turatti.

“Tornerai ad amarti ancora” di Valeria De Gioia

E’ uscito lo scorso 14 settembre, in digitale e in rotazione radiofonica, “Tornerai ad amarti ancora”: il nuovo brano della cantautrice pugliese Valeria De Gioia. Dopo il successo dell’anno scorso – con circa 11.000 streams su Spotify – grazie ad “Aurora” nasce sul filone dell’amore verso sé stessi, questa nuova canzone dal titolo: “Tornerai ad amarti ancora”. Una ballad romantica che esorta a non arrendersi, ma a trovare sempre il coraggio di abbracciare la propria anima e a trovare un nuovo percorso per amarsi, per rivivere una nuova dimensione: magari con una passione per la vita sempre piu’ invincibile.

Una canzone non solo per Andrea

Come ci anticipa Valeria: << “Tornerai ad amarti ancora” è una canzone che ho scritto due anni fa per mio fratello Andrea. Stava attraversando un momento difficile e lo vedevo star male senza poter fare niente per aiutarlo. Non trovavo il modo per rassicurarlo. non sapevo come farlo star meglio. Un giorno mi sono messa al piano e ho buttato fuori tutto ciò che avrei voluto dirgli. Ho scritto la canzone in 10 minuti e mentre scrivevo piangevo … >>

Una nuova ripartenza, un nuovo amore soprattutto per sé stessi

“Tornerai ad amarti ancora” è il motivo per cui la cantautrice ha deciso di pubblicare questa canzone: proprio in questo preciso momento della sua vita. Una vera e propria rinascita, dopo alcuni mesi in cui era letteralmente persa. Un’estate appena trascorsa, alternata da momenti di smarrimento e da momenti di ricerca del proprio equilibrio: “Una mattina, appena ho aperto gli occhi ho sentito che dovevo ascoltare la mia canzone, ne avevo bisogno. Così l’ho fatto e ho pensato che avrei dovuto farla ascoltare anche agli altri.”



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Credits:

Testo e Musica: Valeria De Gioia

Produzione: Andrea Cattaldo

Copertina: Donato Fasano

Foto inviate per comunicato stampa: Donato Fasano

Location delle foto: MAST – Music Academy & Recording Studio (Bari)

Biografia di Valeria De Gioia

Valeria De Gioia nasce a Bari il 13 maggio 1994. Nel 2019 si laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, presentando una tesi in filosofia del diritto sul confronto tra interpretazione giuridica e interpretazione musicale. Inizia a cantare a 9 anni nel coro della chiesa e a 11 anni si esibisce per la prima volta su un palcoscenico, quello della sua scuola media, supportata dal nonno che era un cantante. Infatti, nel momento in cui Valeria diventa consapevole della sua passione per il canto, trascorre tutti i pomeriggi a cantare con suo nonno facendosi dare da lui consigli sulla tecnica vocale. A 14 anni si iscrive a una scuola di musica nella sua città, “Il Pentagramma”, dove studia canto per tre anni. Prosegue poi gli studi con due insegnanti privati, Alessandra Pipino e Mario Rosini, affiancando lezioni di pianoforte. Dopo aver partecipato a vari concorsi canori locali, a 16 anni scrive e incide la sua prima canzone, “Dove sei”, dedicata al nonno. Da quel momento si apre una strada fatta di concerti nei locali della sua città e nelle piazze di Puglia, Basilicata e Calabria. Nel frattempo partecipa anche ad alcuni workshop con Silvia Mezzanotte, Grazia Di Michele, Fio Zanotti, Andrea Rodini. Nel 2015 si classifica prima al concorso nazionale “Music School Talent”. È qui che conosce il Maestro Vince Tempera, col quale collabora sulla canzone che, nello stesso anno, presenta al “Premio Mia Martini”, dove riceve il riconoscimento di “Nuova Immagine della Musica”. Prende parte al “Romics Song Contest”, riarrangiando in chiave pop la sigla della serie televisiva “Mork & Mindy”, che viene inserita nella compilation distribuita dalla Believe Digital, con la sponsorizzazione della Warner Chappel Music. Con gli artisti della compilation, si esibisce in piazza a Sanremo il giorno della finale del Festival. Uno degli eventi che maggiormente ha segnato il suo percorso artistico è la partecipazione, nel 2017, al “Campus Band”, un contest organizzato con Siae, RTL102.5 e ViviMilano-Corriere della Sera. La sua canzone viene scelta insieme ad altre quattro fra i partecipanti di tutta Italia e così ha l’occasione di conoscere e confrontarsi col Maestro Mario Lavezzi. Dopo un periodo dedicato allo studio, all’approfondimento e alla composizione di nuova musica, Valeria torna nel 2020 con nuovi progetti. A gennaio, infatti, viene pubblicata “Tienimi la mano”, canzone nata dalla collaborazione con il cantautore Marco Conte, e a febbraio pubblica con la Bestseller Edizioni il suo primo libro, un music romance da cui trae una canzone, presente sulle piattaforme digitali.

Prosegue intanto il suo percorso come cantautrice e scrittrice. Pubblica alcuni racconti con delle case editrici della sua regione; ad aprile 2021 esce il singolo “Aurora”, pubblicato grazie al progetto Maionese Project dell’etichetta Matilde Dischi.