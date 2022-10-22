Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 22 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 393
Provincia di Bat: 71
Provincia di Brindisi: 175
Provincia di Foggia: 111
Provincia di Lecce: 362
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 7
14.805
Persone attualmente positive
152
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.484.758
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 486.265
Provincia di Bat: 128.867
Provincia di Brindisi: 143.225
Provincia di Foggia: 212.213
Provincia di Lecce: 312.555
Provincia di Taranto: 204.533
Residenti fuori regione: 15.916
Provincia in definizione: 5.136