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Puglia: 1508710 positivi a test corona virus, incremento di 1294 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

22 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 ottobre 2022

1.294

Nuovi casi

8.990

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 393
Provincia di Bat: 71
Provincia di Brindisi: 175
Provincia di Foggia: 111
Provincia di Lecce: 362
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 7
14.805

Persone attualmente positive

152

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.508.710

Casi totali

12.916.071

Test eseguiti

1.484.758

Persone guarite

9.147

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 486.265
Provincia di Bat: 128.867
Provincia di Brindisi: 143.225
Provincia di Foggia: 212.213
Provincia di Lecce: 312.555
Provincia di Taranto: 204.533
Residenti fuori regione: 15.916
Provincia in definizione: 5.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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