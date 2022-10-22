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Deve curare la cagnolina anziana e malata: preparatore dei portieri non segue il nuovo allenatore impegnato a Francavilla Fontana Calcio, oggi l'Avellino impegnato in Puglia

22 Ottobre 2022
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Da due giorni l’Avellino ha un nuovo allenatore, Massimo Rastelli. Da sempre, nello staff di Rastelli che oggi esordisce come tecnico biancoverde nella trasferta di Francavilla Fontana c’è stato Gabriele Dei, preparatore dei portieri.

Dei, stavolta, ha detto che per ora non può seguire nella nuova avventura Rastelli. Il motivo è più che nobile. Il tecnico infatti ha una cagnolina di 17 anni, ammalata. Non la vuole lasciare sola, vuole accudirla al massimo e questo viene prima del calcio e perfino, almeno momentaneamente, del lavoro.

 

 

 

 

 

 

 


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