Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Sindaco di Sasso Marconi, scrittore e formatore sui temi dell’inclusione, Roberto Parmeggiani apre la quinta giornata di Lectorinfabula, il Festival della Fondazione Di Vagno, in corso a Conversano sino a domenica 24 settembre.

Alle 9.30, per Lector Ragazzi, nella biblioteca della Community Library della Fondazione Di Vagno, si parlerà delle storie scritte da Gramsci per i propri figli, tradotte in simboli per lettori e lettrici con disabilità linguistiche e cognitive utilizzando la Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Un appuntamento del progetto sulla “rimozione delle barriere fisiche e cognitive della biblioteca e degli archivi della Fondazione Di Vagno”, con il sostegno del MiC – PNRR Cultura . Converserà con Roberto Parmeggiani, la docente di letteratura italiana dell’Università di Bari Lea Durante.

Sempre alle 9.30, nel Foyer del Museo Archeologico, Giuseppe Sofo ricercatore di lingua e traduzione francese all’Università Ca’ Foscari di Venezia e autore di opere di narrativa e di viaggio, parlerà del suo manuale per bambine e bambini non (ancora) magici, ma dotati di molta fantasia.

Ancora per Lector Ragazzi l’incontro delle 10 nella biblioteca della Community Library con Guido Quarzo uno degli autori per ragazzi più importanti degli ultimi decenni.

La legalità e la ricerca della verità, in primo piano, nell’appuntamento delle 10 nella Chiesa di San Benedetto, con i giornalisti Floriana Bulfon e Gianni Svaldi.

Il giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti e Valentina Ventura archeologa e docente dell’Istituto Domenico Modugno, parleranno di confini, profughi e del lavoro di medici straordinari, alle 10.30 nella Chiesa di Santa Chiara.

Un nuovo incontro nell’ambito del Centenario Di Vagno alle 11 nella biblioteca della Community Library. “La vita di Giuseppe Di Vagno in Digital History” raccontata con forme sperimentali e innovative nella fruizione dei documenti d’archivio, sarà quella di cui si parlerà con lo scrittore Lorenzo Pavolini, Jacopo De Benedictis, Vittorio Di Lorenzo, Simona Gassi, Antonio Giacummo e Mariaserena Melillo.

“Il futuro è bio?” è la domanda alla quale si cercherà di rispondere alle 11 nella Sala conferenze di San Benedetto con il divulgatore Silvano Fuso e il giornalista Gianfranco Summo.

Alle 12 in Piazza Castello, il lancio del tema della II ed. del Premio Rossella Panarese, il concorso dedicato alla produzione di un podcast sulla divulgazione scientifica rivolto agli studenti delle scuole superiori. Nell’ambito di Agoradio, lo presenteranno Marco Motta conduttore di Rai Radio3 Scienza, Cristiana Castellotti capostruttura per i programmi informativi di Radio3 e Francesca Lippolis assessora ai Servizi Sociali di Conversano.

Sempre per Agoradio, alle 12.30, di negazionismo climatico discuteranno Marica Di Pierri attivista di A Sud e presidente del Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, Piero Martin docente di Fisica sperimentale all’Università di Padova, Silvano Fuso e Marco Motta.

Alle 16 nella Sala conferenze di San Benedetto, un incontro organizzato in collaborazione con Friedrich Ebert Stiftung Italia e Autoclub Group . L’occasione per parlare del settore automotive che viaggia verso un futuro sostenibile tra tutela dell’ambiente e difesa dei posti di lavoro, ricerca e innovazione tecnologica, capacità produttiva e offerta sul mercato. Con Flavio Benites segretario Generale IG Metall Wolfsburg, Miriam Loiacono amministratore delegato Autoclub Group e Michele Ottomanelli ordinario di Tecnica ed Economia dei Trasporti al Politecnico Bari.

L’anniversario riguarderà Rocco Scotellaro a 100 anni dalla nascita , alle 17 nella biblioteca della Community Library, con Marco Gatto docente di Filologia all’Università della Calabria e Lea Durante.

Di Sud globale, alle 17.30 nella Sala conferenze di San Benedetto converseranno Claudio Cappon segretario Generale di COPEAM, Gabriele Natalizia ricercatore di Scienza Politica all’Università La Sapienza di Roma, Onofrio Romano docente di sociologia all’Università degli Studi Roma Tre, Antonia Carparelli docente di Politiche Europee alla LUMSA di Roma, e la giornalista Anna Maria Giordano.

“Nato in Iran” è il titolo del libro che verrà presentato alle 18 nella biblioteca della Community Library. Le angosce di un bambino, il fantasma di una guerra, la ribellione di una generazione di uomini e donne che vogliono la libertà. Con lo scrittore e illustratore iraniano Majid Bita e la giornalista Claudia Bruno.

Il presidente di Cellnex già amministratore delegato di Eni e Telecom Franco Bernabè, l’editorialista del Corriere della sera, Massimo Gaggi e il giornalista Michele De Feudis si confronteranno sul futuro delle democrazie nell’era del capitalismo digitale, alle 18.30 nel Chiostro di San Benedetto.

La misura del mondo torna con ’incontro tra il matematico Gauss, e l’esploratore Alexander von Humboldt. Alle 19 nel Giardino dei limoni di San Benedetto se ne parlerà con lo scrittore Lorenzo Pavolini e il divulgatore scientifico Ezio Sardella.

Un’altra misura del mondo sarà quella del Potere, alle 20 nel Giardino dei limoni di San Benedetto, indagata da Piero Martin docente di Fisica sperimentale all’Università di Padova e il giornalista e scrittore Gigi Riva.

Molto chiarirà al pubblico l’incontro delle 19.30 in Piazza Sturzo sulla guerra delle tasse con Vincenzo Visco già Ministro delle finanze e del tesoro e il giornalista Michael Braun.

Domani anche il primo appuntamento con gli incontri organizzati in collaborazione con il centro di satira della Fondazione Di Vagno, il centro Librexpression . Di lavoro dei vignettisti editoriali e di giornalismo indispensabile parleranno alle 20 nella Sala conferenze di San Benedetto, i vignettisti e le vignettiste Anne Derenne “Adene”, Khalid Gueddar, Fadi Abou Hassan, Fabio Magnasciutti, Ramses Morales, Oscar Buonamano direttore responsabile di Pagina’21 e l’economista Thierry Vissol direttore del centro Librexpression.

Tornano gli incontri del Centro “Il piacere di lavorare”. Il lato oscuro della globalizzazione sarà l’argomento principe dell’incontro che si terrà alle 20.30 in Piazza Sturzo con Paola Barretta ricercatrice all’Osservatorio di Pavia, l’on Teresa Bellanova, Marialuigia Bucci segretaria generale CGIL Puglia, Antonello Scialdone dirigente di ricerca INAPP- Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche e Paola Laforgia caporedattrice Agenzia Ansa Puglia.

Cosa vuol dire condurre un’inchiesta giornalistica? Produrre un reportage? Riuscire a raccontare i cambiamenti e i confini? Lo racconteranno al pubblico, alle 21 nel Giardino dei Limoni di San Benedetto, i giornalisti Fabrizio Gatti e Giuliano Foschini.

Il focus della giornata sarà sulla riforma della giustizia , alle 21.30 in Piazza Sturzo, con Giovanni Legnini già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Melillo procuratore nazionale antimafia e terrorismo, Francesco Paolo Sisto viceministro della giustizia, Claudio Martelli già Ministro della giustizia e Domenico Castellaneta capo della redazione di Repubblica Bari.

La giornata terminerà con la proiezione di un film che parla di riscatto, di amicizia e di coraggio: “La bella stagione” di Marco Ponti , nell’ambito degli incontri di Pagina’21.

Alle 22 nella biblioteca della Community Library il racconto dell’epica cavalcata che nel 1990 portò la Sampdoria di Gianluca Vialli e Roberto Mancini alla conquista del primo storico Scudetto e, l’anno successivo, alla finale di Coppa dei Campioni. Interverranno il regista Marco Ponti, David di Donatello per il film Santa Maradona, Luca Pellegrini il capitano di quella magica squadra, il giornalista sportivo Darwin Pastorin e Oscar Buonamano direttore di Pagina21.

Lectorinfabula european cultural festival è organizzato dalla Fondazione Di Vagno per Granai del Sapere.

Con il patrocinio e il sostegno di Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, di Regione Puglia e Città di Conversano, dell’Università degli studi di Bari, della Friedrich Ebert Stiftung e Cepell.

Partner culturali: Rai Radio3, associazione culturale Hamelin, Pagina’21, Librexpression, Il piacere di lavorare.