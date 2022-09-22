Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:



Il 29 settembre alle 11:30, nel foyer del teatro comunale Fusco, saranno illustrati agli organi di informazione i dettagli della presentazione del libro “Spatriati” di Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022, che si terrà a Taranto il 13 ottobre.

L’evento è organizzato congiuntamente dall’amministrazione Melucci e dai “Presìdi del libro” di Taranto, con la collaborazione della fondazione Bellonci, che organizza annualmente il Premio Strega, e il sostegno della Regione Puglia.

Il particolare legame che esisteva tra Desiati e il compianto scrittore tarantino Alessandro Leogrande, citato proprio durante la premiazione a Roma dello scorso 7 luglio, sarà uno dei tratti distintivi dell’evento di presentazione.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti, la presidente dell’associazione “Presìdi del libro”, Orietta Limitone e la responsabile dei “Presìdi del libro” di Taranto Giulia Galli.

(immagine: repertorio, tratta da trasmissione tv Rai)