Prima del silenzio elettorale si sono svolte le ultime rilevazioni. Hanno fatto emergere che nove collegi uninominali nel sud Italia tornano ad essere contendibili, secondo quanto riportato da varie testate nazionali. Fra i questi nove seggi, due riguardano la Puglia: si tratta di due collegi uninominali per la Camera, quello di Bari e quello di Molfetta. Quattro collegi in Campania, tre in Sardegna.

La variabile è il reddito di cittadinanza che in Puglia sono quasi 147mila i percettori del reddito di cittadinanza ed equivalgono al 4,3 per cento del corpo elettorale. In Campania quasi 340mila persone percepiscono il reddito di cittadinanza e si tratta del 6,8 per cento degli elettori. In Sicilia i 293mila circa percettori del reddito di cittadinanza rappresentano il 6,3 per cento del corpo elettorale ed in Sardegna i circa 60mila vogliono dire il 4 per cento circa della campagna elettorale.

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Di seguito un comunicato diffuso da, Giacomo Conserva:

Incontro con gli elettori alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Istruzione On. Rossano Sasso e il consigliere regionale Giacomo Conserva, candidato in quota Lega come capolista alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia P03 Altamura Taranto.

La manifestazione si terrà domani giovedì 22 Settembre 2022 alle ore 19.00 presso il Comitato Elettorale sito in via Taranto (di fronte al Tre Bon) a Martina Franca.

Stralcio del comunicato diffuso da Michele Filipponio:

L’appuntamento è per Giovedì 22 settembre, ore 19:15, in Largo Plebiscito a Valenzano, con il Candidato al Collegio Plurinominale del Senato della Repubblica, Michele Ladisa che incontrerà la cittadinanza.

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