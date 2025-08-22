Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

A seguito di notizie diffuse da organi di stampa e social su alcuni dati relativi a emissioni atmosferiche e a casi di tumore, si precisa quanto segue:

La situazione è stata già “attenzionata” dal Comune di Martina ed è stata più volte oggetto di valutazione e confronto con le autorità competenti (Ministero della Salute, Asl Taranto, ARPA Puglia, Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Puglia).

Non sono stati rilevati elementi per una legittima adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dall’Asl di Taranto dalla quale, infatti, non sono pervenute al Comune proposte in tal senso.

Il Sindaco Gianfranco Palmisano ha richiesto all’ASL Taranto elementi conoscitivi più dettagliati, al fine di approfondire la questione e programmare una riunione tecnica con le autorità competenti nel mese di settembre. In considerazione dell’importanza del tema, che riguarda la salute dei cittadini, il Sindaco, con una nota (prot. gen. N. 0058066 del 20 agosto), ha chiesto all’Asl Taranto “elementi conoscitivi di maggior dettaglio in ordine ai fenomeni sanitari segnalati dal competente Dipartimento, accompagnati da una relazione illustrativa dei periodi di rilevazione e di osservazione dei dati, propedeutica ad una riunione da tenere presso la sede municipale nel corso del prossimo mese di settembre”. La richiesta della riunione è stata inviata oltre che all’Azienda Sanitaria, al Ministero della Salute, al Dipartimento Promozione della salute e del Benessere e all’ARPA Puglia.

Nel corso di una interlocuzione con il Sindaco Gianfranco Palmisano, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Taranto, dottor Michele Conversano, ha spiegato che occorrerà fare un’analisi su dati più recenti in corso di elaborazione.

Il Comune di Martina resta in attesa di comunicazioni dall’Asl Taranto e dal Dipartimento promozione e salute della Regione e continua a garantire massima collaborazione con le autorità sanitarie per tutelare la salute dei cittadini e perché vengano diffuse informazioni accurate sulla situazione sanitaria e si evitino inutili allarmismi.