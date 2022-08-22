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Puglia: 1441481 positivi a test corona virus, incremento di 872 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

22 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 agosto 2022

872

Nuovi casi

5.815

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 212
Provincia di Bat: 45
Provincia di Brindisi: 93
Provincia di Foggia: 96
Provincia di Lecce: 297
Provincia di Taranto: 86
Residenti fuori regione: 35
Provincia in definizione: 8
32.515

Persone attualmente positive

312

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.441.481

Casi totali

12.385.267

Test eseguiti

1.400.010

Persone guarite

8.956

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 465.003
Provincia di Bat: 125.374
Provincia di Brindisi: 136.179
Provincia di Foggia: 204.469
Provincia di Lecce: 294.578
Provincia di Taranto: 196.220
Residenti fuori regione: 14.772
Provincia in definizione: 4.886

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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