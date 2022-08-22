Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 22 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 212
Provincia di Bat: 45
Provincia di Brindisi: 93
Provincia di Foggia: 96
Provincia di Lecce: 297
Provincia di Taranto: 86
Residenti fuori regione: 35
Provincia in definizione: 8
32.515
Persone attualmente positive
312
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.400.010
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 465.003
Provincia di Bat: 125.374
Provincia di Brindisi: 136.179
Provincia di Foggia: 204.469
Provincia di Lecce: 294.578
Provincia di Taranto: 196.220
Residenti fuori regione: 14.772
Provincia in definizione: 4.886