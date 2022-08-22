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22 Agosto 2022
schede elettorali 2018

CAMERA

Plurinominale 01 Foggia-Cerignola-Andria

Raffaele Piemontese
Debora Ciliento
Giovanni Vurchio
Shady Mohammad Alizadeh

Plurinominale 02 Molfetta-Bari

Marco Lacarra
Anna Maurodinoia
Paolo Lattanzio
Maria Chiara Addabbo

Plurinominale 03 Altamura-Taranto

Ubaldo Pagano
Francesca Viggiano
Sebastiano Stano
Barbara Panunzio

Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina

Claudio Michele Stefanazzi
Elisa Mariano
Francesco Michele Rogoli
Anna Toma

Uninominale 01 Foggia

Valentina Lucianetti

Uninominale 02 Cerignola

Raffaele Piemontese

Uninominale 03 Andria

Sabino Zanni

Uninominale 05 Bari

Luisa Torsi

Uninominale 06 Altamura

Domenico Nisi

Uninominale 08 Taranto

Giampiero Mancarelli

Uninominale 09 Lecce

Sebastiano Giuseppe Leo

 

SENATO

Plurinominale 01

Francesco Boccia
Valeria Valente
Antonio Misiani
Loredana Capone

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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