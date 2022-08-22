CAMERA
Plurinominale 01 Foggia-Cerignola-Andria
Raffaele Piemontese
Debora Ciliento
Giovanni Vurchio
Shady Mohammad Alizadeh
Plurinominale 02 Molfetta-Bari
Marco Lacarra
Anna Maurodinoia
Paolo Lattanzio
Maria Chiara Addabbo
Plurinominale 03 Altamura-Taranto
Ubaldo Pagano
Francesca Viggiano
Sebastiano Stano
Barbara Panunzio
Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina
Claudio Michele Stefanazzi
Elisa Mariano
Francesco Michele Rogoli
Anna Toma
Uninominale 01 Foggia
Valentina Lucianetti
Uninominale 02 Cerignola
Raffaele Piemontese
Uninominale 03 Andria
Sabino Zanni
Uninominale 05 Bari
Luisa Torsi
Uninominale 06 Altamura
Domenico Nisi
Uninominale 08 Taranto
Giampiero Mancarelli
Uninominale 09 Lecce
Sebastiano Giuseppe Leo
SENATO
Plurinominale 01
Francesco Boccia
Valeria Valente
Antonio Misiani
Loredana Capone