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schede elettorali 2018

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Plurinominale 01 Foggia-Cerignola-Andria

Vannia Gava
Joseph Splendido
Marianna Natale
Luigi Di Leo

Plurinominale 02 Molfetta-Bari

Rebecca Frassini
Roberto Messina
Ilaria Antelmi
Davide Vox

Plurinominale 03 Altamura-Taranto

Giacomo Conserva
Ilaria Antelmi
Luigi Mastrangelo
Adriana Balestra

Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina

Salvato Marcello Di Mattia
Vannia Gava
Vittorio Zizza
Ilaria Antelmi

Uninominale U5 Bari

Davide Bellomo

Uninominale U6 Altamura

Rossano Sasso

 

SENATO

Plurinominale 01

Matteo Salvini
Annarita Tateo
Cosimo Miccoli
Francesca Lubelli

Uninominale U05 Lecce

Roberto Marti

 

 


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