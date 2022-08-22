CAMERA
Plurinominale 01 Foggia-Cerignola-Andria
Vannia Gava
Joseph Splendido
Marianna Natale
Luigi Di Leo
Plurinominale 02 Molfetta-Bari
Rebecca Frassini
Roberto Messina
Ilaria Antelmi
Davide Vox
Plurinominale 03 Altamura-Taranto
Giacomo Conserva
Ilaria Antelmi
Luigi Mastrangelo
Adriana Balestra
Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina
Salvato Marcello Di Mattia
Vannia Gava
Vittorio Zizza
Ilaria Antelmi
Uninominale U5 Bari
Davide Bellomo
Uninominale U6 Altamura
Rossano Sasso
SENATO
Plurinominale 01
Matteo Salvini
Annarita Tateo
Cosimo Miccoli
Francesca Lubelli
Uninominale U05 Lecce
Roberto Marti