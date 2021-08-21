Stralcio del comunicato diffuso dagli organizzatori:



Domenica 22 agosto si conclude il festival con la proiezione dei corti “Insieme” di Lorenzo Sepalone (alle 21), “Bataclan” di Emanuele Aldrovandi (21.15), “Klod” di Giuseppe Marco Albano (21.30). Alle 21.45 sarà illustrata “Animatà Academy”, la prima accademia sul mondo dell’entertainment in Puglia, con la presenza dello story artist Nicola Sammarco. Alle 22 toccherà al lungometraggio “The New Gospel” di Milo Rau (anteprima pugliese), un film ibrido, tra fiction e documentario, girato a Matera, con la presenza di Enrique Irazoqui, Marcello Fonte e l’attivista Yvan Sagnet nel ruolo di Gesù. Un’opera politica che si domanda cosa predicherebbe Gesù nel secolo attuale. Interverranno Sepalone (con l’attrice Nadia Kibut), Albano e parte del cast, con il regista in diretta streaming.

Informazioni e accesso al festival

Si accede al Castello di Massafra da Piazza Garibaldi (si consiglia di parcheggiare in zona Piazza Vittorio Emanuele e Corso Italia). L’ingresso del pubblico, gratuito per tutte le serate, inizia alle 20. Info e prenotazioni (anche su WhatsApp): 347.579.85.02. Indirizzo mail: info@vicolicorti.it

Secondo le disposizioni di legge, sarà possibile accedere solamente se in possesso di certificazioni verde Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Sito internet: www.vicolicorti.it