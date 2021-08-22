Terminata la vacanza in Puglia la popstar lascia la regione. Ha regalato un altro video tramite Instagram: musica a bordo del treno storico per il suo ciao. È salita a bordo nella stazione di Fasano. Diciamo arrivederci.
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