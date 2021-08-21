Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Il Festival Letterario Libri nel Borgo Antico torna a Bisceglie (BT, Puglia) dal 26 al 30 agosto. Un’esperienza unica per gli appassionati di lettura: nelle splendide piazze del centro storico e sul porto Bandiera Blu il pubblico potrà incontrare 120 autori, conoscere 80 case editrici, farsi coinvolgere dall’entusiasmo di 400 giovani volontari. Nelle calde serate di fine estate, uno degli scrigni più preziosi della Puglia ospiterà il meglio della cultura, del giornalismo e della narrativa italiana, ma anche personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione. Tutte le informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione agli eventi sono disponibili sul sito www.librinelborgoantico.com.

Per il dodicesimo anno, Bisceglie ospita il Festival Letterario Libri nel Borgo Antico. Un’esperienza unica per gli appassionati di lettura e per quanti amano la bellezza senza tempo dei centri storici di Puglia. Nelle splendide piazze della città vecchia, nell’ultimo fine settimana di agosto, il pubblico potrà incontrare 120 autori, conoscere 80 case editrici nazionali e regionali, farsi coinvolgere dall’entusiasmo di 400 giovani volontari.

Il cuore pulsante della letteratura, della saggistica, del giornalismo italiano, si daranno appuntamento dal 26 al 30 agosto a Bisceglie.

Fitto il cartellone 2021, pensato per incontrare l’interesse di un pubblico sempre più ampio. Fra gli autori presenti Diego De Silva, Maurizio De Giovanni, Ernesto Galli Della Loggia, Roberto Costantini, Marcello Veneziani, Annalisa Cuzzocrea, Emanuele Fiano, Gabriella Genisi, Alessandro Robecchi, Giancarlo De Cataldo, Antonio Caprarica, Andrea Barzini, Elvira Serra, Andrea Albertini, Vincenzo Mollica, Luca Barbarossa, Enzo Iacchetti, Sergio Cammeriere, Antonella Ruggero, Pinuccio, Cosimo Damiano Damato, Chiara Francini, Walter Nudo.

Il Festival ha avuto un prologo, il 21 agosto, a Trani, in Piazza Addazzi, con la conversazione fra due degli scrittori più amati dal pubblico: Maurizio De Giovanni e Diego De Silva.

Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, l’Associazione Borgo Antico ha affidato all’attore e registra biscegliese Gianluigi Belsito e al suo Teatro del Viaggio l’allestimento di una teatralizzazione itinerante ispirata ai canti più celebri della Divina Commedia. La rappresentazione si svolgerà per i vicoli e le piazze del centro storico di Bisceglie.

Dal 27 al 29 agosto si svolgeranno le conversazioni, in piazza Duomo, Largo Piazzetta, Piazza Tre Santi, al Porto Turistico e in Largo Castello.

Anche quest’anno, il Festival avrà una sezione dedicata esclusivamente ai piccoli lettori: la rassegna il Borgo dei Piccoli. Ogni pomeriggio, all’interno del Castello Normanno Svevo di Bisceglie, si alterneranno presentazioni di libri e laboratori per bambini.

Libri nel Borgo Antico si concluderà lunedì 30 agosto con un evento che si svolgerà all’interno dell’Opera Don Uva, in occasione del centenario della fondazione dell’Opera. L’evento, che prevede una visita guidata al Museo Don Uva e una tavola rotonda alla quale parteciperanno il giornalista Marcello Veneziani, l’Ad di Universo Salute Paolo Telesforo e la referente della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza Suor Annateresa Valentini, culminerà nello spettacolo Elettroshock – Recital per Alda Merini, con Antonella Ruggero e Cosimo Damiano Damato, accompagnati al pianoforte da Roberto Olzer.

Le registrazioni saranno aperte dal 17 agosto. Gli ingressi a tutte le presentazioni in programma, previa registrazione, sono gratuiti. In ossequio alle nuove disposizioni anti-Covid, gli ospiti sono pregati di munirsi di certificato verde (green pass).

Per ogni informazione sul programma, sugli eventi o sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.librinelborgoantico.com o chiamare lo 0803960970.