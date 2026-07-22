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Foggia: militari di “Strade sicure” donatori di sangue Pronta risposta ad una richiesta di aiuto

22 Luglio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Foggia:

I militari impiegati nell’Operazione “Strade Sicure”, nell’ambito del Raggruppamento “Puglia e Basilicata”, hanno risposto con prontezza e profondo spirito di servizio ad una richiesta d’aiuto giunta dalla comunità locale. ll Centro Trasfusionale del Policlinico Foggia aveva comunicato una situazione di emergenza sanitaria dovuta a una critica carenza di sangue, in particolare del gruppo 0.

foto 2 (7)I militari dell’Esercito Italiano del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste” hanno tempestivamente risposto alla richiesta presentandosi numerosi, liberi dal servizio, presso il Policlinico Foggia per sottoporsi a donazioni, fornendo un contributo vitale per contribuire a rimpinguare le riserve ematiche necessarie a garantire le terapie d’urgenza e i servizi di assistenza medica essenziali per i cittadini. Un’azione semplice, ma di fondamentale importanza, che riflette i valori cardine di solidarietà, generosità e altruismo  che da sempre guidano l’azione quotidiana dei militari dell’Esercito Italiano.

 

foto 3 (4)“È forte il mio sentimento di gratitudine verso tutti coloro che hanno risposto al mio accorato appello alla donazione – dichiara il Dott. Tommaso Granato Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – SIMT – del Policlinico Foggia – verso l’Esercito Italiano, che ha partecipato con un significativo contingente di militari, verso l’Avis Comunale di Foggia, verso la cittadinanza, verso la Direzione Strategica del Policlinico Foggia, sempre molto sensibile e attenta, verso i mezzi di comunicazione, a seguito della contrazione del numero di donazioni di sangue a causa del particolare periodo stagionale, fenomeno quasi fisiologico, e alla contestuale piena attività del Policlinico Foggia, volta al soddisfacimento delle esigenze di salute di tutti i cittadini. Ancora grazie di cuore perché la risposta di tutti è stata molto generosa, con la certezza che questo appello sia ritenuto sempre valido dai cittadini, con l’invito a non abbassare mai la guardia e con la viva consapevolezza dell’importanza fondamentale di questa risorsa imprescindibile.


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