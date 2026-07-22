Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Foggia:

I militari impiegati nell’Operazione “Strade Sicure”, nell’ambito del Raggruppamento “Puglia e Basilicata”, hanno risposto con prontezza e profondo spirito di servizio ad una richiesta d’aiuto giunta dalla comunità locale. ll Centro Trasfusionale del Policlinico Foggia aveva comunicato una situazione di emergenza sanitaria dovuta a una critica carenza di sangue, in particolare del gruppo 0.

I militari dell’Esercito Italiano del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste” hanno tempestivamente risposto alla richiesta presentandosi numerosi, liberi dal servizio, presso il Policlinico Foggia per sottoporsi a donazioni, fornendo un contributo vitale per contribuire a rimpinguare le riserve ematiche necessarie a garantire le terapie d’urgenza e i servizi di assistenza medica essenziali per i cittadini. Un’azione semplice, ma di fondamentale importanza, che riflette i valori cardine di solidarietà, generosità e altruismo che da sempre guidano l’azione quotidiana dei militari dell’Esercito Italiano.