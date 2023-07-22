Nella foto un chicco di grandine fra quelli, grandi come palle da golf, che si sono abbattuti su Modena. L’intero nord Italia è oggi in allerta maltempo, in particolare la Lombardia. Nubifragi, grandinate violente appunto, vento forte. Danni.

Al sud imperversa ancora Caronte e lo farà anche nei prossimi giorni, probabilmente fino a fine mese. In Puglia oggi si sono raggiunti 43,3 gradi nella zona dell’Incoronata ed in numerose località si sono superati i quaranta. Ma se a Martina Franca sono 38,5 vuol dire che fa davvero caldo caldo.