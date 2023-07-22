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Puglia, caldo: superati i 43 gradi. Nord Italia: maltempo, nubifragi e grandine Caronte ha diviso in due il Paese

22 Luglio 2023
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Nella foto un chicco di grandine fra quelli, grandi come palle da golf, che si sono abbattuti su Modena. L’intero nord Italia è oggi in allerta maltempo, in particolare la Lombardia. Nubifragi, grandinate violente appunto, vento forte. Danni.

Al sud imperversa ancora Caronte e lo farà anche nei prossimi giorni, probabilmente fino a fine mese. In Puglia oggi si sono raggiunti 43,3 gradi nella zona dell’Incoronata ed in numerose località si sono superati i quaranta. Ma se a Martina Franca sono 38,5 vuol dire che fa davvero caldo caldo.

 

 

 

 

 

 

 

 

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