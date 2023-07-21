Di seguito il comunicato:

Atteso ritorno a Koreja per Gabriele Vacis ospite della terza settimana di programmazione del TEATRO DEI LUOGHI FESTIVAL INTERNAZIONALE 2023.

Regista teatrale, drammaturgo e sceneggiatore Vacis è stato tra i fondatori del Laboratorio Teatro Settimo di Torino, lo storico gruppo teatrale che negli anni ’70 ha ridefinito i parametri del teatro italiano e “inventato” un nuovo modo di stare in scena secondo un percorso di ricerca e creazione che si nutriva inevitabilmente del confronto con “maestri” da Grotowski alla Mnouchkine e della riformulazione dei loro stilemi e riflessioni.

Sabato 22 luglio alle ore 19.00 nella suggestiva cornice naturale del Parco Archeologico di Rudiae appuntamento con un classico della mitologia greca: PROMETEO di Eschilo, rivisitato dalla regia di Gabriele Vacis e portato in scena dai giovanissimi attori e attrici di PEM, gruppo nato a dicembre 2021 da una classe della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino a cui si sono uniti Roberto Tarasco e lo stesso Vacis.

PEM, acronimo di Potenziali Evocati Multimediali, è un gioco di parole che fa il verso ai PEM, i Potenziali Evocati Motori, un tipo di analisi che permette di valutare la corretta funzionalità del sistema nervoso misurando il tempo di reazione dei muscoli agli stimoli: proprio su questo aspetto, infatti, ha lavorato il gruppo di interpreti per sollecitare il pubblico sottoponendolo a stimolazioni ad un livello più profondo.

A guidarli nell’indagine sul corpo, la voce, il suono e la loro disseminazione nello spazio interiore ed esteriore è Vacis, maestro di narrazione e di contagio della parola con le sue declinazioni sonore e drammaturgiche, laddove l’attore non è portatore del verbo scenico sul piano intellettuale ma è la parola a farsi attrice, a spezzare il corpo e la voce ricercando la relazione con il significato del testo attraverso la danza, il canto, l’incontro tra gli attori prima che con i personaggi.

Vacis presente in scena dall’inizio alla fine osserva e interviene definendo la potenza della ribellione di Prometeo alla divinità, la forza profetica di chi ha il coraggio di essere libero e di preannunciare che tutto finirà, che quella forza non durerà per sempre

Un luogo antico per una storia lontana che incontra la contemporaneità del personaggio di Prometeo, archetipo della conoscenza tecnologica e scientifica liberata dalle catene della superstizione e dell’ignoranza. La tragedia di Eschilo racconta il momento del conflitto tra Zeus e Prometeo, dopo che quest’ultimo ha protetto gli uomini e la sua creazione dal dio capriccioso a cui gli uomini già non piacevano più ed era geloso perché assomigliavano troppo agli dei. Come li protegge Prometeo? Donando loro il fuoco, cioè la tecnologia.

Quando Zeus scopre il furto del fuoco, lo fa incatenare ad una rupe ai confini del mondo, dove tutte le mattine un’aquila va a divorargli il fegato, che ogni notte ricresce. Nel tempo Prometeo, simbolo di ribellione, è stato un personaggio molto amato dai giovani, perché, come loro, non riesce a contenere i sentimenti e la sua forza nei recinti stabiliti dalle convenzioni sociali. Questa carica rivoluzionaria si traduce in canto corale come nella tradizione greca, ma anche in indagine individuale dell’attore impegnato con la voce e con il corpo nell’esplorazione dei propri strumenti interpretativi sempre in relazione con il resto del gruppo.

Gabriele Vacis sarà nuovamente in scena domenica 23 luglio, ma alle ore 21.15 nell’Ortale del Teatro Koreja con STORIE D’ACQUA: MEDITAZIONE SUL CLIMA, uno spettacolo che racconta l’acqua come metafora della vita e simbolo di sorpresa e rinascita.

Che cosa resta quando non c’è più un dopo perché il dopo è già qui? MEDITAZIONE SUL CLIMA si presenta come un’attualissima lecture show, un percorso di 75 minuti attraverso le risposte di scienziati, mistici e scrittori come Yuval Noah Harari e Ignazio di Loyola alle domande, paure e speranze della generazione che vive il cambiamento climatico come una battaglia mondiale da perseguire attraverso azioni quotidiane.

A partire da opere letterarie e testi scientifici, attraverso racconti e musica, Gabriele Vacis con alcuni attori della Compagnia Potenziali Evocati Multimediali e con le scenofonie di Roberto Tarasco accompagneranno il pubblico a riflettere sul tema.