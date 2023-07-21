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Locorotondo: “Tramonti in villa”, domani ultimo appuntamento Wanderers, la musica in viaggio

22 Luglio 2023
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Di seguito il comunicato:

Ultimo appuntamento con Tramonti in villa, a cura della Pro Loco Locorotondo in collaborazione con il conservatorio Nino Rota di Monopoli ed il sostegno della Bcc Locorotondo ed il patrocinio del Comune di Locorotondo.

WANDERERS. LA MUSICA IN VIAGGIO (programma a sorpresa)
Saria Convertino  fisarmonica e bandoneon

Leila Shirvani  violoncello

Domenico Di Leo  pianoforte

Giovani concertisti delle classi di Fisarmonica e Musica da camera del Conservatorio Nino Rota Monopoli

 

Un grande viaggio attraverso le musiche del mondo, guidati da tre straordinari musicisti.

Wanderers (Viandanti), celebra la musica come eterna, infinita metafora del viaggio: il viaggio dei popoli che si spostano (non di rado spinti da motivi drammatici) e sul loro cammino ne incontrano altri (incontro che può essere pacifica convivenza o divenire tragico scontro); il viaggio delle culture – a cominciare da quelle musicali – che si influenzano e si mescolano in forme diverse e sorprendenti; il viaggio dei musicisti che portano in giro la loro musica; il lungo viaggio di chi si avvicina alla conoscenza (la musica è una forma di conoscenza); il viaggio della vita di ciascuno di noi. Il programma sarà ricco di sorprese e, grazie a versioni speciali e inediti arrangiamenti realizzati per l’occasione, vi condurrà in giro per il mondo tra Oriente e Occidente, tra Sud e Nord. I tre protagonisti, concertisti di livello internazionale, docenti del Conservatorio Nino Rota. hanno la capacità di essere complici, giocare e comprendersi al volo, tra magia del suono e virtuosismi. Al loro fianco altri compagni di viaggio musicali, chiamati a condividere con maestri e colleghi l’avventura e la festa di ritmi e di suoni di questa serata così speciale.


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