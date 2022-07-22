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Puglia: 1361593 positivi a test corona virus, incremento di 5424 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

22 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 luglio 2022

5.424

Nuovi casi

23.254

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.606
Provincia di Bat: 469
Provincia di Brindisi: 501
Provincia di Foggia: 654
Provincia di Lecce: 1.129
Provincia di Taranto: 900
Residenti fuori regione: 133
Provincia in definizione: 32
76.907

Persone attualmente positive

478

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.361.593

Casi totali

11.942.995

Test eseguiti

1.275.927

Persone guarite

8.759

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 443.022
Provincia di Bat: 119.984
Provincia di Brindisi: 128.117
Provincia di Foggia: 195.026
Provincia di Lecce: 274.995
Provincia di Taranto: 183.593
Residenti fuori regione: 12.352
Provincia in definizione: 4.504

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