Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 22 luglio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.606
Provincia di Bat: 469
Provincia di Brindisi: 501
Provincia di Foggia: 654
Provincia di Lecce: 1.129
Provincia di Taranto: 900
Residenti fuori regione: 133
Provincia in definizione: 32
76.907
Persone attualmente positive
478
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
1.275.927
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 443.022
Provincia di Bat: 119.984
Provincia di Brindisi: 128.117
Provincia di Foggia: 195.026
Provincia di Lecce: 274.995
Provincia di Taranto: 183.593
Residenti fuori regione: 12.352
Provincia in definizione: 4.504