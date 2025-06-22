L’attacco ai siti nucleari iraniani da parte Usa nella notte ha inevitabilmente alzato il livello di avvicinamento ad una guerra globale. Prospettiva agghiacciante (di agghiacciante c’è già lo sterminio a Gaza nonché l’invasione russa dell’Ucraina e altre decine di conflitti) ma fra i decisori del mondo, chi ha ruoli negli Stati più importanti sembrano proprio in pochi a frenare. L’iniziativa di Trump neanche comunicata al congresso Usa dà la misura della situazione. Ovviamente, questi ragionamenti sui massimi sistemi si riflettono nelle nostre vite di tutti i giorni. In caso di risposta agli Usa da parte di Iran o suoi sodali non possono essere tralasciate preoccupazioni per l’Italia e le basi militari. Puglia compresa. Infrastrutture da riferirsi alla Nato (non basi, va sottolineato) si trovano a Taranto (Marina) e Gioia del Colle, Foggia Amendola, Galatina (Aeronautica).