Di seguito un comunicato diffuso da Radio Norba:

La prima domenica d’estate si preannuncia indimenticabile: domenica 22 giugno, Cornetto Battiti Live 2025 saluta il suo pubblico in piazza con il tradizionale gran finale. A Molfetta, tra il mare e le luci della scenografica Banchina Seminario, va in scena l’ultima serata di un’edizione straordinaria. Sarà un congedo momentaneo, solo pochi giorni, perché l’estate di Cornetto Battiti Live continua da luglio sulle reti Mediaset, dove sarà assoluto protagonista del palinsesto estivo: sbarcherà nuovamente su Canale 5 in prima serata e in replica su La 5 e Mediaset Extra e con un’ulteriore novità, un nuovo format addirittura quotidiano, ogni pomeriggio, anche su Italia 1, per una complessiva copertura televisiva attesa nel periodo pari a ottocento milioni di contatti, alla quale si aggiungerà l’ulteriore campagna crossmediale amplificata dai social ufficiali e dall’inconfondibile hashtag #battitilive.

L’appuntamento per domani è a partire dalle 20.30, quando il palco con vista mare e vista Duomo si accenderà per l’ultima volta per accogliere il cast già annunciato ieri e, come da anticipazioni di scaletta dell’ultim’ora, il primo artista a calcare il palco di Molfetta dovrebbe essere il grande Gigi D’Alessio, mentre la chiusura dell’edizione 2025 dovrebbe essere affidata a Gabry Ponte con una performance celebrativa.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente alla serata fino al raggiungimento della capienza consentita, oppure seguirla in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv, per non perdere neanche un istante del grande show.

Anche online il racconto sarà protagonista grazie a Casa Battiti, il music resort affacciato sul mare dove artisti e creator si incontrano per contenuti esclusivi, interviste e dietro le quinte condivisi in tempo reale sui canali social di Radio Norba, con l’hashtag ufficiale #battitilive, in collaborazione con TV Sorrisi e Canzoni e Webboh.

Cornetto Battiti Live gode del sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Molfetta, e il contributo dei partner ufficiali: il title sponsor Cornetto Algida, main sponsor BMW e Fonzies, beauty partner Virgo Cosmetics, gold sponsor Polase, Perla Nera, Frisk Sours, Coccolino Wonder Wash, oltre ai marchi del territorio come Deliziosa, Supermercati Rossotono, Vivai Nunzio Cantatore e Pane e Amore. Hair stylist ufficiale: Nouvelle Esthétique Académie.

Tutti gli aggiornamenti, contenuti speciali e informazioni sulla serata sono disponibili su www.radionorba.it.