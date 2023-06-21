Di seguito un comunicato diffuso da Fipav-comitato regionale Puglia:

La Puglia si tinge d’azzurro e si prepara ad ospitare la nazionale maschile che preparerà tra Taranto e Francavilla Fontana le prossime XXXI Universiadi di Chengdu in Cina. L’Italia lavorerà in collegiale a Taranto dal 27 giugno al 7 luglio prima di affrontare il “Torneo internazionale dei 2 mari” che si giocherà il 4 e 5 luglio al PalaMazzola di Taranto e il 6 luglio al PalaSport di Francavilla Fontana insieme a Olanda, Tunisia e Giappone e proprio quest’ultima arriverà in Puglia nei giorni precedenti al torneo per un collegiale a Francavilla Fontana.

La manifestazione, che consolida le basi per fare del territorio un punto di riferimento della Federazione Italiana Pallavolo per ulteriori eventi internazionali, è curata dal Comitato organizzatore Taranto2026, in collaborazione con la FIPAV, presieduta dal presidente Giuseppe Manfredi e sarà un nuovo test-event per il Comitato Taranto 2026, che ancora una volta muove la macchina organizzativa sotto il profilo della logistica, dei trasporti e dell’accoglienza anche grazie al prezioso lavoro dei volontari, dei comitati regionali e provinciali FIPAV e del Comune di Taranto.

Organizzare test-event per le varie discipline sportive presenti ai Giochi del Mediterraneo è indispensabile sia per formare i gruppi di lavoro nell’ambito del comitato organizzatore, sia per reclutare e formare i volontari che collaborano con l’organizzazione, che per promuovere i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L’obiettivo del Comitato TA2026 è quello di coinvolgere le varie Federazioni sportive nazionali e regionali per iniziare a testare gli impianti sportivi, sedi della manifestazione olimpica. Coinvolgere i Comuni inseriti nel Masterplan dei Giochi, la popolazione giovanile, condividere i valori sportivi e di aggregazione, promuovere anche il territorio di Taranto è alla base dello sforzo organizzativo.

A commentare l’imminente impegno in Puglia è stato il tecnico azzurro Vincenzo Fanizza (foto, ndr.) nativo proprio di Francavilla Fontana: “Siamo molto felici di raggiungere Taranto per questo importante ritiro. Tra l’altro per me sarà la prima volta che verrò in Puglia con la Nazionale maschile. Sarà un periodo di lavoro cruciale e sarà di fondamentale importanza testare le condizioni degli atleti in vista delle Universiadi in programma quest’estate in Cina. Questo collegiale di Taranto rappresenta una grande occasione oltre che per il gruppo squadra, anche per la regione stessa. A Bari infatti si giocheranno ottavi e quarti di finale dei prossimi Campionati Europei, quindi questa nostra presenza penso possa far da traino a livello promozionale prima dell’arrivo della nazionale di Ferdinando De Giorgi. Oltre tutto questa nostra presenza in Puglia aiuterà anche il territorio in proiezione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 proprio a Taranto. Il quadrangolare che ci attende con Olanda, Tunisia e Giappone? Sarà importante incontrare queste nazionali, anche per vedere a che punto sono sia i ragazzi che sono partiti per la Volleyball Nations League, che gli atleti che hanno lavorato con noi nei precedenti ritiri. Avere dunque il gruppo completo penso rappresenti un fattore molto importante che ci permette di lavorare in modo più che completo. Sinceramente sono fiducioso perché i ragazzi stanno lavorando molto bene. Abbiamo iniziato a lavorare a maggio con un gruppo allargato e con il nostro direttore tecnico Fefè, insieme a Massimo Caponeri abbiamo lavorato in modo molto intenso. Mi aspetto di vedere delle buone cose da un gruppo di ragazzi che hanno già dei bagagli d’esperienza non indifferenti. Taranto ci aspetta e noi non vediamo l’ora di arrivare”.

La Puglia scalda i motori in vista dell’Europeo maschile di settembre (Ottavi e Quarti di Finale si giocheranno a Bari dal 9 al 12) e lo fa con un altro grande evento, colorando d’azzurro il territorio jonico, terra di grande pallavolo grazie alla Prisma Taranto che ha riportato la SuperLega nel Sud Italia. A commentare il momento della Puglia pallavolistica, reduce da una stagione dai risultati importanti dentro e fuori dal campo, è stato il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri: “Non facciamo in tempo a chiudere la stagione agonistica, ricca di successi, che con la promozione di Melendugno fa ritrovare alla Puglia la Serie A femminile. Ci prepariamo ad ospitare la nazionale maschile di Vincenzo Fanizza che arriverà in Puglia per un collegiale, così come la nazionale del Giappone, il tutto coronato dal Torneo internazionale dei 2 mari che oltre a Italia e Giappone, coinvolgerà anche Tunisia e Olanda in programma il 4-5 luglio al PalaMazzola di Taranto e il 6 luglio al PalaSport di Francavilla. Avremo l’onore di ospitare la nazionale del nostro Vincenzo Fanizza, nazionale ricca di atleti di altissimo livello, e sono convinto che come sempre la Puglia risponderà presente. Ci tengo a ringraziare i Comuni di Taranto e Francavilla Fontana ma anche le società Prisma Taranto e Vipostore Francavilla per la massima disponibilità. Ci tengo a ringraziare anche il Comitato Taranto2026 che ha scelto la pallavolo come disciplina da coinvolgere nel percorso organizzativo e di test in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026 che faranno tappa proprio a Taranto e su tutto il territorio jonico. C’è sicuramente fame di pallavolo, lo si riscontra con le nostre nazionali ma anche sul nostro territorio con palazzetti gremiti nel finale di stagione in ogni categoria. La pallavolo sta vivendo in Puglia un grande momento, devo dire grazie anche alla Regione Puglia che ci affiancherà nel nostro viaggio che ci porterà fino agli Europei maschili di settembre, un appuntamento imperdibile”.

Il calendario del quadrangolare e le modalità di accesso saranno comunicate nei prossimi giorni sui canali della Federazione Italiana Pallavolo.