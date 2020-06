Gli aventi diritto riceveranno 500 euro mensili per 12 mesi

Fra le caratteristiche per l’accesso al Red della Regione Puglia il reddito che non dovrà superare i 9360 euro. Stesso limite del reddito di cittadinanza. Gli aventi diritti percepiranno 500 euro al mese per un anno. Le istanze potranno essere presentate dalle 14 di lunedì prossimo, 29 giugno tramite Caf o registrandosi a www.sistema.puglia.it.