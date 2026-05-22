Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di dieci persone, nove escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di otto anni, il sindaco di Civita (Cosenza) Alessandro Tocci è stato condannato a 4 anni ed un mese di reclusione dal Tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d’ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangieri a 3 anni e 5 mesi. Assolti invece gli altri imputati. La Procura aveva chiesto la condanna di Tocci a 9 anni e di Vangieri a 8.
Assolti altri imputati
I giudici del Tribunale hanno invece disposto l’assoluzione per gli altri imputati coinvolti nel filone principale del processo: i sindaci di San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima e Cerchiara di Calabria, rispettivamente Antonio Cersosimo, Franco Bettarini e Antonio Carlomagno, accusati di omissione di atti d’ufficio, e Marco Massaro, di una società turistica.
La notizia del decesso dei tre pugliesi fra i dieci morti:
Raganello: tre pugliesi fra i morti. Di Cisternino, Conversano e Torricella | Nella notte in ospedale il decesso di Gianfranco Fumarola. Ritrovati i dispersi, in buone condizioni