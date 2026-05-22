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22 Maggio 2026
Südtirol-Bari: per i pugliesi vittoria o retrocessione Calcio serie B, playout

È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre Aveva 76 anni

22 Maggio 2026
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Molte condotte Slow Food e Terra Madre sono presenti anche in Puglia. Le aveva fondate Carlo Petrini. Gastronomo, sociologo, scrittore ed attivista, di Bra, è morto nella località piemontese. Aveva 76 anni.

 

 

 


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