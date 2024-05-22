Al festival del cinema di Cannes è, tra i giurati, Pierfrancesco Favino. Protagonista di un film girato nei mesi passati a Taranto.
Nelle scorse ore, sempre a Cannes, al Marché du film sono state presentate in anteprima assoluta Le prime immagini dello sceneggiato tv sulla vita di Giacomo Leopardi. Regia di Sergio Rubini. Girato alcuni mesi fra, tra le altre località, nel centro storico di Martina Franca. Andrà in onda su Raiuno nelle prossime settimane.
(foto’ repertorio, sopralluogo di Sergio Rubini a palazzo ducale si Martina Franca)