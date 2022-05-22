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Milan campione d’Italia Calcio: diciannovesimo scudetto per i rossoneri. Cagliari retrocesso in serie B

22 Maggio 2022
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Il Milan ha vinto il suo scudetto numero 19. Il tricolore si scuce dalle maglie nerazzurre e va sulle maglie rossonere che hanno vinto il campionato di calcio a Reggio Emilia: la città del tricolore. Il Milan è campione d’Italia dopo undici anni.

La formazione di Stefano Pioli ha segnato, con il Sassuolo, tre gol in poco più di mezz’ora (doppietta di Giroud e rete di Kessie) con Leao assoluto protagonista. A venti minuti dalla fine l’ingresso di Ibrahimovic, il calciatore che undici anni fa c’era e che con il suo carisma è stato protagonista fondamentale della ricostruzione rossonera negli ultimi due anni, con la guida tecnica dell’allenatore Stefano Pioli.

Inter-Sampdoria 3-0. Sassuolo-Milan 0-3.

In classifica: Milan 86 punti, Inter 84. Salvezza:, Salernitana-Udinese 0-4, Venezia-Cagliari 0-0. Il Cagliari retrocede in serie B con Genoa e Venezia (tre città di mare).

Milan campione d’Italia di calcio. La festa rossonera può cominciare, in tutta Italia. Puglia compresa.


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