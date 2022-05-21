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Atletico Martina-Ideale Bari Calcio, prima categoria: semifinale playoff

22 Maggio 2022
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Non c’è solo l’assegnazione del titolo tricolore. Il calcio italiano, anche a livello dilettantistico, vive la fase dei verdetti. Ad ogni latitudine. Oggi in Puglia si affrontano (stadio “Tursi” di Martina Franca: inizio ore 16,30) l’Atletico Martina e l’Ideale Bari per la semifinale playoff di prima categoria. Chi vince oggi va in finale. La dirigenza martinese chiama a raccolta i tifosi del calcio per sostenere la squadra allenata da Mimmo Palese, ex capitano del Martina e bandiera del calcio locale.

 

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